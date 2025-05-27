В ЯНАО этапируют экс-депутата Дагестана, который обманул банк на 100 миллионов

В ЯНАО этапируют Магомеда Магомедова, ранее занимавшего депутатский пост в Народном собрании Дагестана и приговоренный к 16 годам лишения свободы. Он был направлен для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию №8 «Белый медведь», расположенную в Лабытнанги (ЯНАО). Сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
"Магомед Магомедов пытался оспорить перевод из колонии Волгоградской области в ЯНАО, ссылаясь на значительную удаленность нового места заключения от региона проживания его пожилых родителей. В иске осужденный просил признать решение Федеральной службы исполнения наказаний незаконным и перевести его для дальнейшего отбывания срока в исправительное учреждение на территории Дагестана", — говорится в судебных документах.
Суд не удовлетворил требования экс-депутата. В решении отмечается, что, несмотря на этапирование, осужденный сохраняет социально-полезные связи с родственниками посредством переписки, получения посылок и длительных свиданий. Магомедов был приговорен к 16 годам лишения свободы в 2015 году по обвинению в создании организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством с активами «Витас Банка». По данным следствия, сумма причиненного ущерба превысила 100 миллионов рублей. Кроме того, фигуранты дела незаконно распоряжались имуществом банка и вымогали деньги у предпринимателей региона.
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