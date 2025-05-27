В Шарташском лесопарке Екатеринбурга 31 мая впервые пройдет IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, участие в которой смогут принять все желающие — от детей трех лет до взрослых спортсменов. Об этом URA.RU сообщили в волонтерском центре Алексея Вихарева — лидера фракции «Единой России» в гордуме.
«Абсолютно все участники получат в подарок фирменный слэп-браслет, а также смогут подкрепиться в полевой кухне. Победителей и призеров ждут медали, дипломы и стильные футболки, которые запомнятся не только как награда, но и как часть личной спортивной истории», — сообщили, в свою очередь, представители Федерации велосипедного спорта России и Федерации велосипедного спорта Свердловской области, являющиеся организаторами соревнований.
Активисты волонтерского центра Вихарева помогли с уборкой территории возле трасс. В день соревнований они примут участие в координации мероприятия.
Для участников подготовили четыре дистанции: малыши от трех до пяти лет смогут стартовать на трассе «Беговелы», дети от пяти до восьми лет — на «Мини-гонке». Для подростков и взрослых подготовлена «Шоссейная гонка», а для опытных спортсменов — маршрут «Маунтинбайк» по лесной местности с элементами кросс-кантри. Зарегистрироваться можно заранее на Госуслугах по QR-коду, отправив заявку на почту областной федерации или непосредственно перед стартом — регистрация начнется в 10:00, а сами соревнования — в 11:00.
«Все тренеры и спортсмены единогласно одобрили Шарташский лесопарк в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Здесь есть подготовленные трассы с асфальтированным покрытием и без колеи, необходимая спортивная инфраструктура и удобное месторасположение», — прокомментировал президент Федерации велоспорта Свердловской области Иван Кравченко.
Для зрителей организуют развлекательную программу с выступлениями ведущей Юлии Хорошевой, музыкальным сопровождением с DJ-сетом и экстремальным вело-шоу от Trial Brothers. Вход для посетителей свободный.
Велогонки в Шарташском лесопарке проводятся не в первый раз. В середине мая здесь впервые прошли чемпионат и первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Поддержку в организации и проведении мероприятия оказал волонтерский центр Алексея Вихарева, а сам депутат принял участие в велогонке.
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