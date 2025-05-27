27 мая 2025

В ХМАО резко снизилось количество абортов

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе число абортов снизилось на 20%
В регионе число абортов снизилось на 20% Фото:

В 2024 году в ХМАО число абортов снизилось почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила депутат окружной думы и президент окружного центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«В автономном округе за 2024 год абсолютное число абортов составило 4 709, что на 19,5 % меньше аналогичного периода 2023 года. За 2023 год было сделано 5 817 абортов», — написала Белоцерковцева в своем telegram-канале.

Более того, за 2024 год от прерывания беременности отказались 1 249 женщин из 4 115 обратившихся в состоянии репродуктивного выбора. Это больше, чем в 2023 году на 2%

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В 2024 году в ХМАО число абортов снизилось почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила депутат окружной думы и президент окружного центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. «В автономном округе за 2024 год абсолютное число абортов составило 4 709, что на 19,5 % меньше аналогичного периода 2023 года. За 2023 год было сделано 5 817 абортов», — написала Белоцерковцева в своем telegram-канале. Более того, за 2024 год от прерывания беременности отказались 1 249 женщин из 4 115 обратившихся в состоянии репродуктивного выбора. Это больше, чем в 2023 году на 2%
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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