В ХМАО резко снизилось количество абортов

В 2024 году в ХМАО число абортов снизилось почти на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила депутат окружной думы и президент окружного центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
«В автономном округе за 2024 год абсолютное число абортов составило 4 709, что на 19,5 % меньше аналогичного периода 2023 года. За 2023 год было сделано 5 817 абортов», — написала Белоцерковцева в своем telegram-канале.
Более того, за 2024 год от прерывания беременности отказались 1 249 женщин из 4 115 обратившихся в состоянии репродуктивного выбора. Это больше, чем в 2023 году на 2%
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