Родители на несколько лет заперли ребенка-инвалида в квартире с фекалиями в Краснодаре

В Краснодаре возбудили дело в отношении матери, державшей ребенка в заточении
© Служба новостей «URA.RU»
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В Краснодаре мать несколько лет держала ребенка-инвалида запертым в квартире
В Краснодаре мать несколько лет держала ребенка-инвалида запертым в квартире Фото:

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая на протяжении нескольких лет удерживала своего ребенка-инвалида взаперти в условиях крайней антисанитарии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«По результатам проверки, проведенной прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара возбуждено уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в жестоком обращении с ребенком-инвалидом», — сообщили представители прокуратуры в  telegram-канале ведомства. Сообщается, что мать не выпускала несовершеннолетнего на улицу, вся семья жила в однокомнатной квартире.

Во время проверки в помещения были обнаружены следы фекалий на полу, захламленная ванная комната и отсутствие продуктов питания в холодильнике. Отмечается, что у ребенка отсутствовали спальное место, одежда и обувь, также не имелось ни книг, ни игрушек.

Ребенок не посещал дошкольные учреждения, а также не был зачислен в общеобразовательную школу по достижении семилетнего возраста в 2024–2025 учебном году. С момента рождения мальчик находился в полной изоляции от общества и не прошел процесс социализации. По его словам, он не покидал пределы квартиры в течение нескольких лет, питался преимущественно хлебом и последний раз принимал водные процедуры более года назад.

Соседи семьи рассказали, что жильцы долгое время вели замкнутый образ жизни и редко контактировали с окружающими. Одна из соседок в беседе с РЕН ТВ отметила, что мать и бабушка ребенка выглядели неопрятно и пытались скрыть ребенка от посторонних взглядов. По словам других жильцов дома, из квартиры регулярно доносились крики по утрам и вечерам.

В настоящее время ребенок изъят из семьи, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия проживания других членов семьи.

На основании выявленных нарушений прокуратура передала материалы проведенной проверки в следственные органы. По итогам рассмотрения в отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженное с жестоким обращением с ребенком. Кроме того, в суд направлено исковое заявление с требованием ограничить мать в родительских правах.

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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая на протяжении нескольких лет удерживала своего ребенка-инвалида взаперти в условиях крайней антисанитарии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. «По результатам проверки, проведенной прокуратурой Западного административного округа г. Краснодара возбуждено уголовное дело в отношении матери, обвиняемой в жестоком обращении с ребенком-инвалидом», — сообщили представители прокуратуры в  telegram-канале ведомства. Сообщается, что мать не выпускала несовершеннолетнего на улицу, вся семья жила в однокомнатной квартире. Во время проверки в помещения были обнаружены следы фекалий на полу, захламленная ванная комната и отсутствие продуктов питания в холодильнике. Отмечается, что у ребенка отсутствовали спальное место, одежда и обувь, также не имелось ни книг, ни игрушек. Ребенок не посещал дошкольные учреждения, а также не был зачислен в общеобразовательную школу по достижении семилетнего возраста в 2024–2025 учебном году. С момента рождения мальчик находился в полной изоляции от общества и не прошел процесс социализации. По его словам, он не покидал пределы квартиры в течение нескольких лет, питался преимущественно хлебом и последний раз принимал водные процедуры более года назад. Соседи семьи рассказали, что жильцы долгое время вели замкнутый образ жизни и редко контактировали с окружающими. Одна из соседок в беседе с РЕН ТВ отметила, что мать и бабушка ребенка выглядели неопрятно и пытались скрыть ребенка от посторонних взглядов. По словам других жильцов дома, из квартиры регулярно доносились крики по утрам и вечерам. В настоящее время ребенок изъят из семьи, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также проверяют условия проживания других членов семьи. На основании выявленных нарушений прокуратура передала материалы проведенной проверки в следственные органы. По итогам рассмотрения в отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ, предусматривающей ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженное с жестоким обращением с ребенком. Кроме того, в суд направлено исковое заявление с требованием ограничить мать в родительских правах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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