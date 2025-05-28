28 мая 2025

Врачи назвали возраст самой юной тюменки, сделавшей аборт

В 2024 году самой юной тюменке, сделавшей аборт, было 14 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самой молодой девочка, решившейся на аборт, было 14 лет
Самой молодой девочка, решившейся на аборт, было 14 лет Фото:

Самою юной тюменке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 14 лет. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения. При этом, число прерываний беременности среди подростков, снизилось.

«В Тюменской области самой младшей девочке-подростку, прервавшей беременность — 14 лет. В 2024 году по сравнению с 2023 число абортов снизилось на 14%. За четыре месяца 2025 года по сравнению с четырьмя месяцами 2024 года на 44% снизилось число прерываний беременности у несовершеннолетних», — сообщили в департаменте.

Там также отметили, что обо всех случаях, когда речь идет о беременности несовершеннолетних, медучреждения обязаны сообщить в полицию. В течение 72 часов они должны передать данные в дежурную часть органов внутренних дел.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самою юной тюменке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 14 лет. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения. При этом, число прерываний беременности среди подростков, снизилось. «В Тюменской области самой младшей девочке-подростку, прервавшей беременность — 14 лет. В 2024 году по сравнению с 2023 число абортов снизилось на 14%. За четыре месяца 2025 года по сравнению с четырьмя месяцами 2024 года на 44% снизилось число прерываний беременности у несовершеннолетних», — сообщили в департаменте. Там также отметили, что обо всех случаях, когда речь идет о беременности несовершеннолетних, медучреждения обязаны сообщить в полицию. В течение 72 часов они должны передать данные в дежурную часть органов внутренних дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...