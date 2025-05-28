Врачи назвали возраст самой юной тюменки, сделавшей аборт

Самою юной тюменке, сделавшей аборт в 2024 году, было всего 14 лет. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения. При этом, число прерываний беременности среди подростков, снизилось.
«В Тюменской области самой младшей девочке-подростку, прервавшей беременность — 14 лет. В 2024 году по сравнению с 2023 число абортов снизилось на 14%. За четыре месяца 2025 года по сравнению с четырьмя месяцами 2024 года на 44% снизилось число прерываний беременности у несовершеннолетних», — сообщили в департаменте.
Там также отметили, что обо всех случаях, когда речь идет о беременности несовершеннолетних, медучреждения обязаны сообщить в полицию. В течение 72 часов они должны передать данные в дежурную часть органов внутренних дел.
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