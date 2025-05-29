Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным отцом

Президенту России Владимиру Путину предложили стать крестным отцом. Такая просьба поступила от жительницы Симферополя Натальи Лукьяновой, матери-героини, во время видеовстречи президентам с многодетными семьями.
«Девочки (дочери — прим. ред.) уже выросли, замуж вышли, уже свои дети. Скоро еще будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным», — попросила женщина Путина. Президент ответил, что это «большая честь» и поблагодарил семью.
Президент 29 мая провел видеовстречу с многодетными семьями из девяти регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, удостоенные почетного звания «Мать-героиня». Трансляцию вел telegram-канал Кремля.
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