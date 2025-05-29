Многодетная мать из Крыма попросила Путина стать крестным отцом

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Путин поблагодарил крымчан за оказанную честь
Путин поблагодарил крымчан за оказанную честь Фото:

Президенту России Владимиру Путину предложили стать крестным отцом. Такая просьба поступила от жительницы Симферополя Натальи Лукьяновой, матери-героини, во время видеовстречи президентам с многодетными семьями.

«Девочки (дочери — прим. ред.) уже выросли, замуж вышли, уже свои дети. Скоро еще будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным», — попросила женщина Путина. Президент ответил, что это «большая честь» и поблагодарил семью.

Президент 29 мая провел видеовстречу с многодетными семьями из девяти регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, удостоенные почетного звания «Мать-героиня». Трансляцию вел telegram-канал Кремля.

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Президенту России Владимиру Путину предложили стать крестным отцом. Такая просьба поступила от жительницы Симферополя Натальи Лукьяновой, матери-героини, во время видеовстречи президентам с многодетными семьями. «Девочки (дочери — прим. ред.) уже выросли, замуж вышли, уже свои дети. Скоро еще будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным», — попросила женщина Путина. Президент ответил, что это «большая честь» и поблагодарил семью. Президент 29 мая провел видеовстречу с многодетными семьями из девяти регионов России. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, удостоенные почетного звания «Мать-героиня». Трансляцию вел telegram-канал Кремля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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