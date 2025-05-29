Власти пересчитали цыган и готовятся ограничить работу мигрантам: главное в Кургане за 29 мая

В Курганской области сформировали единый реестр цыган, проживающих на территории региона. По подсчетам властей, насчитывается порядка 800 представителей цыганской общины. В «цыганский» реестр также внесены адреса их проживания и род занятий. Об этом заявил вице-губернатор региона Андрей Алексеев на семинаре-совещании с заместителем руководителя администрации президента Магомедсаламом Магомедовым и уральским полпредом Артемом Жогой, которое прошло в Магнитогорске.
Мигранты смогут работать только на стройках
В Курганской области в ближайшее время для мигрантов будет доступна работа исключительно в строительной сфере. Об этом сообщил вице-губернатор региона Андрей Алексеев во время совещания в Магнитогорске, в котором также приняли участие заместитель главы администрации президента России Магомедсалам Магомедов и уральский полпред Артем Жога. «Мы действуем поэтапно, чтобы минимизировать риски для малого и среднего бизнеса. В перспективе планируется оставить для иностранных граждан, по сути, только строительную отрасль», — отметил Алексеев.
Жесткий генерал
Будущий начальник УМВД по Курганской области генерал-майор Сергей Воложинов намерен сосредоточить усилия на противодействии коррупции. По данным источников, новый руководитель известен своей жесткой управленческой позицией. Ожидается, что он начнет с кадровых перестановок внутри ведомства, после чего подробно займется анализом деятельности местных чиновников. «При нем последуют серьезные кадровые решения», — отмечают инсайдеры URA.RU, подчеркивая его требовательность и внимание к документации.
Воложинов ранее работал в подразделениях экономической безопасности Воронежской области, где проявил себя как эффективный борец с коррупционными проявлениями. Став заместителем начальника главка МВД в Краснодарском крае, он лишь усилил репутацию принципиального руководителя. В этих регионах Воложинов добился заметных успехов в противодействии незаконному строительству, борьбе с недобросовестными застройщиками и пресечении нелегального оборота алкогольной продукции.
На «курганской Рублевке» новый первый замглавы
В администрации Кетовского округа нашли замену бывшему первому заместителю мэра Николаю Бабкину, который в марте был арестован за взятку в крупном размере. На эту должность назначили опытного экс-силовика Андрея Лебедева. Несколько лет он служил начальником Управления УМВД по Кургану и межмуниципального отдела МВД России «Петуховский». После ухода из правоохранительных органов трудился на посту замруководителя областной госинспекции труда. В мэрию округа Лебедев пришел работать в феврале. За это время он успел поруководить Центром ГО и ЗН и Комитетом по организации ЖКХ и капитального строительства.
Два дня на выборы
Предстоящие выборы в Курганскую областную думу пройдут в течение двух дней — 13 и 14 сентября. По мнению инсайдеров URA.RU, проводить голосование в течение трех дней нецелесообразно. Это связывают с тем, что ради выборов бы пришлось закрывать школы в пятницу, что совпадает с началом учебного года и создало бы дополнительные неудобства. Другой момент — сложность в организации обеспечения безопасности. В выходные дни организовать охрану проще, чем в будни.
Расселение и снос домов на набережной
На набережной реки Тобол в Кургане демонтировали девять старых домов. Ведется расселение людей и выкуп объектов. На участке в квадрате улиц Климова, Красина и Кирова планируется строительство нового жилого комплекса. Проектом комплексной жилой застройки займется бизнесмен Евгений Сергеев. На территории площадью свыше 24 тысяч квадратных метров появится ЖК переменной этажности с подземной парковкой, лаунж-зонами на крыше с видом на Богоявленский храм и реку.
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