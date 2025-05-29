Выборы в курганскую облдуму пройдут за два дня. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы за выходные дни смогут выбрать депутатов
Курганцы за выходные дни смогут выбрать депутатов Фото:
новость из сюжета
Выборы в Курганскую областную думу — 2025

Выборы в Курганскую областную думу пройдут в течение двух дней. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов региона. 

«Выборы пойдут в течение двух дней — 13 и 14 сентября. Проводить выборы три дня нет смысла. Это значит, что в пятницу надо будет школы закрывать, а это начало учебного года. Это лишнее напряжение, плюс надо будет полицейских отвлекать для охраны, а в выходные два дня это легче сделать», — пояснил источник URA.RU.

По мнению инсайдеров, за два дня — субботу и воскресенье все желающие успеют проголосовать. Даже те, что работает по графику день — ночь — 48. Соответствующее решение обсудят на ближайшем заседании профильного комитета, после чего вопрос вынесут на рассмотрение областной думы.

Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Ранее URA.RU писало, что на выборах в Курганскую областную думу можно будет проголосовать в  электронном формате. Сначала вопрос поднимали на комитете, через время проект должны передать на рассмотрение в думу. После инициативу должны отправить в Центральную избирательную комиссию России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут в течение двух дней. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов региона.  «Выборы пойдут в течение двух дней — 13 и 14 сентября. Проводить выборы три дня нет смысла. Это значит, что в пятницу надо будет школы закрывать, а это начало учебного года. Это лишнее напряжение, плюс надо будет полицейских отвлекать для охраны, а в выходные два дня это легче сделать», — пояснил источник URA.RU. По мнению инсайдеров, за два дня — субботу и воскресенье все желающие успеют проголосовать. Даже те, что работает по графику день — ночь — 48. Соответствующее решение обсудят на ближайшем заседании профильного комитета, после чего вопрос вынесут на рассмотрение областной думы. Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.  Ранее URA.RU писало, что на выборах в Курганскую областную думу можно будет проголосовать в  электронном формате. Сначала вопрос поднимали на комитете, через время проект должны передать на рассмотрение в думу. После инициативу должны отправить в Центральную избирательную комиссию России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...