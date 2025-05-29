Выборы в Курганскую областную думу пройдут в течение двух дней. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политических кругов региона.
«Выборы пойдут в течение двух дней — 13 и 14 сентября. Проводить выборы три дня нет смысла. Это значит, что в пятницу надо будет школы закрывать, а это начало учебного года. Это лишнее напряжение, плюс надо будет полицейских отвлекать для охраны, а в выходные два дня это легче сделать», — пояснил источник URA.RU.
По мнению инсайдеров, за два дня — субботу и воскресенье все желающие успеют проголосовать. Даже те, что работает по графику день — ночь — 48. Соответствующее решение обсудят на ближайшем заседании профильного комитета, после чего вопрос вынесут на рассмотрение областной думы.
Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что на выборах в Курганскую областную думу можно будет проголосовать в электронном формате. Сначала вопрос поднимали на комитете, через время проект должны передать на рассмотрение в думу. После инициативу должны отправить в Центральную избирательную комиссию России.
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