В Приморье прогремели два взрыва, на место выехали военные

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Во Владивостоке сообщили о двух взрывах, угроза ликвидирована
Во Владивостоке сообщили о двух взрывах, угроза ликвидирована Фото:

Во Владивостоке в районе бухты Десантная зафиксировали два взрыва. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Приморского края. На место для ликвидации последствий выехали силовики и военные.

«На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована», — говорится в официальном сообщении комиссии в telegram-канале. На месте также дежурили военные.

После получения информации о происшествии специалисты выехали на место для организации комплекса мер безопасности. На месте работали силовики, а также специалисты по гражданской обороне.

Далее telegram-канал Mash сообщил, что спустя время с момента происшествия с места выехали две машины, накрытые брезентом. Причем путь в сторону Шаморы силовики заблокировали с самого утра. На месте дежурили полицейские и военные — проводили досмотр.

Обновлено: 07:28: URA.RU связалось с управлением ФСБ по Приморскому краю. Там отказались комментировать корреспонденту информацию о происшествии.

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Во Владивостоке в районе бухты Десантная зафиксировали два взрыва. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Приморского края. На место для ликвидации последствий выехали силовики и военные. «На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована», — говорится в официальном сообщении комиссии в telegram-канале. На месте также дежурили военные. После получения информации о происшествии специалисты выехали на место для организации комплекса мер безопасности. На месте работали силовики, а также специалисты по гражданской обороне. Далее telegram-канал Mash сообщил, что спустя время с момента происшествия с места выехали две машины, накрытые брезентом. Причем путь в сторону Шаморы силовики заблокировали с самого утра. На месте дежурили полицейские и военные — проводили досмотр. Обновлено: 07:28: URA.RU связалось с управлением ФСБ по Приморскому краю. Там отказались комментировать корреспонденту информацию о происшествии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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