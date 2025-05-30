Украинские дроны атаковали Россию — карта ударов БПЛА 30 мая

Хинштейн: украинские БПЛА атаковали Курск, есть пострадавший
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Дроны ВСУ атаковали Курск, в Ельце и Воронежской области объявлена угроза ударов
Дроны ВСУ атаковали Курск, в Ельце и Воронежской области объявлена угроза ударов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 30 мая дроны атаковали Курск, в результате чего пострадал мужчина, были повреждены больница и многоквартирные дома. Всего по Курской области ударили 12 беспилотников, по Белгородской — восемь. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Ельце (Липецкая область) и Воронежской области. Подробнее о том, куда прилетали дроны ВСУ прошедшей ночью и видео последствий атаки — в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

Курская область

ВСУ атаковали дронами главный город региона — Курск. Был ранен 27-летний мужчина, который ехал в автомобиле. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Обломки сбитых дронов выбили окна в больнице №1, повредили многоквартирные дома. На местах работают все профильные службы, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно последствия атаки дронов ВСУ — ту машину, в которой ехал пострадавший мужчина. По словам очевидца, раненого отвезли в больницу неравнодушные, не дожидаясь приезда скорой помощи. Военный следователь отметил, что в настоящее время проходит осмотр последствий налета БПЛА.

Всего над Курской областью было сбито 12 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Белгородская область

Регион атаковали 15 украинских беспилотников. Их сбили ПВО, отметили в Минобороны РФ.

Липецкая область

В Ельце и Елецком районе была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем telegram-канале, призвав жителей оставаться дома и не подходить к окнам или немедленно зайти в ближайшее здание или паркинг и оставаться там до отбоя сигнала об опасности.

Воронежская область

В регионе была объявлена угроза атаки дронов ВСУ. Средства ПВО были приведены в готовность, сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.

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В ночь на 30 мая дроны атаковали Курск, в результате чего пострадал мужчина, были повреждены больница и многоквартирные дома. Всего по Курской области ударили 12 беспилотников, по Белгородской — восемь. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Ельце (Липецкая область) и Воронежской области. Подробнее о том, куда прилетали дроны ВСУ прошедшей ночью и видео последствий атаки — в материале URA.RU. Курская область ВСУ атаковали дронами главный город региона — Курск. Был ранен 27-летний мужчина, который ехал в автомобиле. Его госпитализировали с осколочными ранениями. Обломки сбитых дронов выбили окна в больнице №1, повредили многоквартирные дома. На местах работают все профильные службы, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале. На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно последствия атаки дронов ВСУ — ту машину, в которой ехал пострадавший мужчина. По словам очевидца, раненого отвезли в больницу неравнодушные, не дожидаясь приезда скорой помощи. Военный следователь отметил, что в настоящее время проходит осмотр последствий налета БПЛА. Всего над Курской областью было сбито 12 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Белгородская область Регион атаковали 15 украинских беспилотников. Их сбили ПВО, отметили в Минобороны РФ. Липецкая область В Ельце и Елецком районе была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем telegram-канале, призвав жителей оставаться дома и не подходить к окнам или немедленно зайти в ближайшее здание или паркинг и оставаться там до отбоя сигнала об опасности. Воронежская область В регионе была объявлена угроза атаки дронов ВСУ. Средства ПВО были приведены в готовность, сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.
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