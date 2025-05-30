В ночь на 30 мая дроны атаковали Курск, в результате чего пострадал мужчина, были повреждены больница и многоквартирные дома. Всего по Курской области ударили 12 беспилотников, по Белгородской — восемь. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Ельце (Липецкая область) и Воронежской области. Подробнее о том, куда прилетали дроны ВСУ прошедшей ночью и видео последствий атаки — в материале URA.RU.
Курская область
ВСУ атаковали дронами главный город региона — Курск. Был ранен 27-летний мужчина, который ехал в автомобиле. Его госпитализировали с осколочными ранениями.
Обломки сбитых дронов выбили окна в больнице №1, повредили многоквартирные дома. На местах работают все профильные службы, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно последствия атаки дронов ВСУ — ту машину, в которой ехал пострадавший мужчина. По словам очевидца, раненого отвезли в больницу неравнодушные, не дожидаясь приезда скорой помощи. Военный следователь отметил, что в настоящее время проходит осмотр последствий налета БПЛА.
Всего над Курской областью было сбито 12 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Белгородская область
Регион атаковали 15 украинских беспилотников. Их сбили ПВО, отметили в Минобороны РФ.
Липецкая область
В Ельце и Елецком районе была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем telegram-канале, призвав жителей оставаться дома и не подходить к окнам или немедленно зайти в ближайшее здание или паркинг и оставаться там до отбоя сигнала об опасности.
Воронежская область
В регионе была объявлена угроза атаки дронов ВСУ. Средства ПВО были приведены в готовность, сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале.
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