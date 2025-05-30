Над Россией уничтожено 27 беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ атаковали РФ дронами
ВСУ атаковали РФ дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 30 мая российские средства ПВО ликвидировали 27 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«... перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. Из общего числа дронов 15 были сбиты над Белгородской областью, еще 12 — над Курской.

В Курске из-за атаки БПЛА один мужчина получил ранения, а также были зафиксированы повреждения в больнице и жилых многоквартирных домах. В Ельце Липецкой области и на территории Воронежской области была объявлена угроза атаки дронов. Подробнее — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 30 мая российские средства ПВО ликвидировали 27 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России. «... перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. Из общего числа дронов 15 были сбиты над Белгородской областью, еще 12 — над Курской. В Курске из-за атаки БПЛА один мужчина получил ранения, а также были зафиксированы повреждения в больнице и жилых многоквартирных домах. В Ельце Липецкой области и на территории Воронежской области была объявлена угроза атаки дронов. Подробнее — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...