Кредитор челябинского банка освободил должников от выплат на сотни миллионов

Кредитор челябинского банка-банкрота «Резерв» Алла Тимошенкова освободила от выплат должников на сотни миллионов рублей. Как следует из определения арбитражного суда, заявлен полный отказ от требований.
«К дате судебного заседания от истца поступило ходатайство об отказе от иска. Он отказывается от исковых требований в полном объеме, просит прекратить производство по делу», — отмечено в судебном документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Банкротом арбитраж признал банк в октябре 2017 года. Конкурсным управляющим банка стало Агентство по страхованию вкладов. Компания подала иск, в котором потребовала солидарно взыскать задолженность в сумме 788 млн рублей с 30-ти физлиц. При этом причиной банкротства стала выдача кредита шести гражданам.
В декабре 2023 года о Тимошенкова заявила о намерении выкупить долг, в результате чего в июле 2024 года конкурсное производство прекратилось, а права управляющего перешли к бизнесвумен. Она добилась арестов на имущество ответчиков — денежных средств и долей в различных бизнесах. С августа 2024 года в ходе работы число физлиц, которые несли бремя солидарной ответственности, снижалось. Хотя сумма долга у оставшихся увеличилась до 791,9 млн рублей. В результате список сократился до 14 граждан и подмосковного города Дмитрова, к которому перешли обязательства одного из ответчиков. Но и эти должники теперь ничем не обязаны.
Сам банк налоговики ликвидировали в сентябре 2024 года. Последствий его банкротства после майского определения суда не осталось. Те аресты, которые еще сохранялись, отдельными определениями челябинского арбитража тоже сняты.
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