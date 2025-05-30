30 мая 2025

В Великом Устюге вспыхнул масштабный пожар

Пожар вспыхнул на территории предприятия в Вологодской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Огромный пожар разгорелся под Великим Устюгом
Огромный пожар разгорелся под Великим Устюгом Фото:

Пожар вспыхнул на территории ООО «Новаторский ЛПХ» в Самотовинском районе 30 мая. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Великоустюгского округа Вологодской области Игорь Быков.

«Пожарные подразделения, а также другие службы экстренного реагирования делают все возможное для локализации возгорания и защиты прилегающих территорий. Безопасность жителей и работников предприятия является нашим главным приоритетом», — написал Быков на своей странице «Вконтакте».

Ранее в Ханты-Мансийске пожарные также оперативно ликвидировали возгорание на территории садового общества «Движенец», где огонь мог распространиться на соседние постройки. Тогда для тушения были привлечены три единицы техники и 13 сотрудников, а причины инцидента устанавливаются МЧС. Аналогичные меры принимаются и в Вологодской области для предотвращения последствий пожара на предприятии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пожар вспыхнул на территории ООО «Новаторский ЛПХ» в Самотовинском районе 30 мая. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Великоустюгского округа Вологодской области Игорь Быков. «Пожарные подразделения, а также другие службы экстренного реагирования делают все возможное для локализации возгорания и защиты прилегающих территорий. Безопасность жителей и работников предприятия является нашим главным приоритетом», — написал Быков на своей странице «Вконтакте». Ранее в Ханты-Мансийске пожарные также оперативно ликвидировали возгорание на территории садового общества «Движенец», где огонь мог распространиться на соседние постройки. Тогда для тушения были привлечены три единицы техники и 13 сотрудников, а причины инцидента устанавливаются МЧС. Аналогичные меры принимаются и в Вологодской области для предотвращения последствий пожара на предприятии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...