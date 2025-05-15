15 мая 2025

В Ханты-Мансийске из-за пожара в бане чуть не сгорели соседние здания

Более десятка пожарных тушили баню в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы потушить пожар, потребовалось привлечь три единицы техники и 13 пожарных (архивное фото)
Чтобы потушить пожар, потребовалось привлечь три единицы техники и 13 пожарных (архивное фото) Фото:

Пожарные Ханты-Мансийска оперативно ликвидировали возгорание в бане на территории садового общества «Движенец». Пожар мог привести к распространению огня на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС ХМАО.

«По прибытию первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым из-под кровли, присутствует угроза распространения на ближайшее строение», — уточнили в telegram-канале ведомства. Открытое горение удалось ликвидировать за 20 минут с момента вызова спасателей.

В результате происшествия повреждена внешняя отделка бани и кровля на площади 24 квадратных метра. Для тушения пожара были задействованы три единицы техники и 13 сотрудников пожарной охраны. В настоящее время причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.

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Пожарные Ханты-Мансийска оперативно ликвидировали возгорание в бане на территории садового общества «Движенец». Пожар мог привести к распространению огня на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС ХМАО. «По прибытию первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым из-под кровли, присутствует угроза распространения на ближайшее строение», — уточнили в telegram-канале ведомства. Открытое горение удалось ликвидировать за 20 минут с момента вызова спасателей. В результате происшествия повреждена внешняя отделка бани и кровля на площади 24 квадратных метра. Для тушения пожара были задействованы три единицы техники и 13 сотрудников пожарной охраны. В настоящее время причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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