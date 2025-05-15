В Ханты-Мансийске из-за пожара в бане чуть не сгорели соседние здания

Пожарные Ханты-Мансийска оперативно ликвидировали возгорание в бане на территории садового общества «Движенец». Пожар мог привести к распространению огня на соседнее здание, сообщает пресс-служба МЧС ХМАО.
«По прибытию первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым из-под кровли, присутствует угроза распространения на ближайшее строение», — уточнили в telegram-канале ведомства. Открытое горение удалось ликвидировать за 20 минут с момента вызова спасателей.
В результате происшествия повреждена внешняя отделка бани и кровля на площади 24 квадратных метра. Для тушения пожара были задействованы три единицы техники и 13 сотрудников пожарной охраны. В настоящее время причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.
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