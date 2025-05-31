В Госдуме объяснили, почему не объявляют Пугачеву иноагентом

Милонов: Минюст РФ не стал признавать Пугачеву иноагентом из-за ее связей
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Пугачева может вернуться в РФ, заявил Милонов
Пугачева может вернуться в РФ, заявил Милонов Фото:

Министерство юстиции РФ не стало признавать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом, потому что у нее всегда были хорошие отношения с чиновниками. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Пугачева себя всегда хорошо чувствовала в разных кабинетах чиновников и власть имущих. И я не удивлен, что ее не включили в иноагенты», — заявил Виталий Милонов в беседе с "Общественной службой новостей". Он отметил, что, с одной стороны, Минюст якобы не обнаружил в действиях и высказываниях артистки оснований для включения в список, а с другой — за Пугачеву вполне могли замолвить слово влиятельные лица.

Милонов также допустил, что народная артистка может вернуться в Россию и попытаться возобновить публичную деятельность. При этом депутат отметил, что, несмотря на негативное отношение к «предателям», российское общество нередко проявляет снисходительность и может принять певицу обратно.

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Министерство юстиции РФ не стало признавать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом, потому что у нее всегда были хорошие отношения с чиновниками. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов. «Пугачева себя всегда хорошо чувствовала в разных кабинетах чиновников и власть имущих. И я не удивлен, что ее не включили в иноагенты», — заявил Виталий Милонов в беседе с "Общественной службой новостей". Он отметил, что, с одной стороны, Минюст якобы не обнаружил в действиях и высказываниях артистки оснований для включения в список, а с другой — за Пугачеву вполне могли замолвить слово влиятельные лица. Милонов также допустил, что народная артистка может вернуться в Россию и попытаться возобновить публичную деятельность. При этом депутат отметил, что, несмотря на негативное отношение к «предателям», российское общество нередко проявляет снисходительность и может принять певицу обратно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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