В Тюмени река Тура перестала подниматься

В реке Тура, протекающей через Тюмень, уровень воды стабилизировался и больше не поднимается. В настоящее время рост уровня воды отмечается в реке Иртыш на территории Тобольска. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 653 см, изменения за сутки — ноль сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Тобольске уровень воды в реке Иртыш увеличился на два сантиметра.
В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:
- в Ильинке река Ишим -9 (699 см);
- в Ялуторовске река Тобол -5 (477 см);
- в Викулово река Ишим -3 (1030 см);
- в Ишиме река Ишим -6 (782 см).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!