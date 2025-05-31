31 мая 2025
30 мая 2025

В Тюмени река Тура перестала подниматься

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода в реке Тура больше не прибывает
Вода в реке Тура больше не прибывает Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В реке Тура, протекающей через Тюмень, уровень воды стабилизировался и больше не поднимается. В настоящее время рост уровня воды отмечается в реке Иртыш на территории Тобольска. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 653 см, изменения за сутки — ноль сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Тобольске уровень воды в реке Иртыш увеличился на два сантиметра. 

В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:

  • в Ильинке река Ишим -9 (699 см);
  • в Ялуторовске река Тобол -5 (477 см);
  • в Викулово река Ишим -3 (1030 см);
  • в Ишиме река Ишим -6 (782 см).
Уровень воды в Тюменской области на 1 июня
Уровень воды в Тюменской области на 1 июня
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В реке Тура, протекающей через Тюмень, уровень воды стабилизировался и больше не поднимается. В настоящее время рост уровня воды отмечается в реке Иртыш на территории Тобольска. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 653 см, изменения за сутки — ноль сантиметров», — указано на сайте сервиса. В Тобольске уровень воды в реке Иртыш увеличился на два сантиметра.  В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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