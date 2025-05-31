В Тюмени 1 июня в Парке дружбы России и Республики Корея, прошел гала-концерт фестиваля «Город звезд», который собрал сотни горожан и гостей областного центра. Масштабный праздник дал старт летнему сезону и стал одним из ключевых событий первого дня лета, сообщил глава города Максим Афанасьев.
«„Город звезд“: как Тюмень зажгла лето! Сегодня в Парке дружбы России и Республики Корея состоялся грандиозный гала-концерт — и это был настоящий фейерверк эмоций», — рассказал мэр в своем telegram-канале.
Во всем городе прошли масштабные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Для детей и их родителей были организованы игровые площадки, мастер-классы, конкурсы, а также концерты с участием творческих коллективов. Во всех детских садах прошли выпускные. «Тюмень в этот день превратилась в настоящий город детства, наполненный ярким настроением, смехом и весельем», — сообщил Афанасьев.
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