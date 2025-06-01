Врач рассказал о состоянии четырехмесячного малыша и семилетнего мальчика после ЧП в Брянской области

Врач Мещеряков: четырехмесячный ребенок лежит в реанимации после ЧП с поездом
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Главный врач клиники дал комментарии по поводу пострадавших детей в Брянской области
Главный врач клиники дал комментарии по поводу пострадавших детей в Брянской области Фото:

Двое пострадавших детей доставлены в клинику доктора Рошаля после крушения моста в Брянской области. Об их состоянии рассказал заместитель директора по научно-клинической работе, заведующий нейрохирургическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, к.м.н. Семен Владимирович Мещеряков, главный врач клиники Сергей Мещеряков. Видео с комментариями врача появилось в распоряжении корреспондента URA.RU.

В больнице находится двое детей. Четырехмесячный ребенок был доставлен чуть раньше. «У него повреждения потяжелее: множественная травма, есть переломы костей свода черепа, переломы костей таза, ушиб легких и перелом бедренных костей. Ребенок находится в выделении реанимации. Состояние оценивается его как тяжелое, стабильное», — заявил Мещеряков. Врач подчеркнул, что травмы не угрожают жизни ребенка. Ребенка будут наблюдать в реанимации, а дальше по состоянию переведут в приемное отделение.

Вторым ребенком является семилетний мальчик. «Состояние второго пациента полегче, а именно средне-тяжелое. Он находится в отделении травматологии. У него тоже множественная травма, есть легкая черепно-мозговая травма — сотрясения головного мозга и перелом плечевой кости», — сообщил врач. Ребенка готовят к операции.

Оба ребенка полностью обследованы. Им сделали УЗИ, компьютерную томографию, лабораторные исследования. Четырехмесячный ребенок в оперативном лечении не нуждается, ему планируют наложить вытяжение бедренной кости. Взрослый ребенок готовится к стоматологическому вмешательству, отметил врач.

Врач подчеркнул, что оба случая не несут прямой угрозы жизни, но требуют поэтапного лечения. Переломы у детей, как правило, срастаются без критических последствий при своевременной медицинской помощи, подчеркнул Сергей Мещеряков.

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Двое пострадавших детей доставлены в клинику доктора Рошаля после крушения моста в Брянской области. Об их состоянии рассказал заместитель директора по научно-клинической работе, заведующий нейрохирургическим отделением НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, к.м.н. Семен Владимирович Мещеряков, главный врач клиники Сергей Мещеряков. Видео с комментариями врача появилось в распоряжении корреспондента URA.RU. В больнице находится двое детей. Четырехмесячный ребенок был доставлен чуть раньше. «У него повреждения потяжелее: множественная травма, есть переломы костей свода черепа, переломы костей таза, ушиб легких и перелом бедренных костей. Ребенок находится в выделении реанимации. Состояние оценивается его как тяжелое, стабильное», — заявил Мещеряков. Врач подчеркнул, что травмы не угрожают жизни ребенка. Ребенка будут наблюдать в реанимации, а дальше по состоянию переведут в приемное отделение. Вторым ребенком является семилетний мальчик. «Состояние второго пациента полегче, а именно средне-тяжелое. Он находится в отделении травматологии. У него тоже множественная травма, есть легкая черепно-мозговая травма — сотрясения головного мозга и перелом плечевой кости», — сообщил врач. Ребенка готовят к операции. Оба ребенка полностью обследованы. Им сделали УЗИ, компьютерную томографию, лабораторные исследования. Четырехмесячный ребенок в оперативном лечении не нуждается, ему планируют наложить вытяжение бедренной кости. Взрослый ребенок готовится к стоматологическому вмешательству, отметил врач. Врач подчеркнул, что оба случая не несут прямой угрозы жизни, но требуют поэтапного лечения. Переломы у детей, как правило, срастаются без критических последствий при своевременной медицинской помощи, подчеркнул Сергей Мещеряков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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