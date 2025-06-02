В Приморье задержаны два диверсанта. Видео

Два 19-летних диверсанта пытались устроить поджог на железной дороге в Приморье
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Злоумышленники рассчитывали на вознаграждение от украинских спецслужб
Злоумышленники рассчитывали на вознаграждение от украинских спецслужб Фото:

Попытка диверсии на железной дороги пресечена в Приморье. Сотрудники регионального УФСБ задержали двух 19-летних местных жителей, которые пытались поджечь релейные шкафы, сообщили в силовом ведомстве.

«Двое 19-летних жителей Приморского края собирались поджечь железнодорожные релейные шкаф», — передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, Несостоявшиеся злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб и рассчитывали получить вознаграждение за свое преступление, сообщили в ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ — «Диверсия». Молодые люди помещены под стражу, им предъявлено обвинение.

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Попытка диверсии на железной дороги пресечена в Приморье. Сотрудники регионального УФСБ задержали двух 19-летних местных жителей, которые пытались поджечь релейные шкафы, сообщили в силовом ведомстве. «Двое 19-летних жителей Приморского края собирались поджечь железнодорожные релейные шкаф», — передает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, Несостоявшиеся злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб и рассчитывали получить вознаграждение за свое преступление, сообщили в ФСБ. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ — «Диверсия». Молодые люди помещены под стражу, им предъявлено обвинение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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