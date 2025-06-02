ВСУ выпустили 162 беспилотника на российские регионы

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Больше всего БПЛА уничтожено в Курской области
Больше всего БПЛА уничтожено в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины осуществили запуск 162 беспилотных летательных аппаратов по территории российских регионов. Все дроны были успешно перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что в воздушном пространстве Курской области было уничтожено 57 БПЛА, над Белгородской областью — 31 БПЛА, над Липецкой — 27, в небе Воронежской области — 16. В Брянской и Рязанской областях сбито по 11 беспилотников, в Орловской — шесть, над территорией Республики Крым — два, и еще один БПЛА был ликвидирован над Тамбовской областью.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что вследствие падения обломков украинского БПЛА на автотрассе М-4 «Дон» произошел обрыв линий электропередачи. По информации губернатора, на местах инцидентов задействованы экстренные службы, передает RT.

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Вооруженные силы Украины осуществили запуск 162 беспилотных летательных аппаратов по территории российских регионов. Все дроны были успешно перехвачены и уничтожены средствами противовоздушной обороны РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.  «В период с 20.10 мск 1 июня до 02.00 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 162 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что в воздушном пространстве Курской области было уничтожено 57 БПЛА, над Белгородской областью — 31 БПЛА, над Липецкой — 27, в небе Воронежской области — 16. В Брянской и Рязанской областях сбито по 11 беспилотников, в Орловской — шесть, над территорией Республики Крым — два, и еще один БПЛА был ликвидирован над Тамбовской областью. Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что вследствие падения обломков украинского БПЛА на автотрассе М-4 «Дон» произошел обрыв линий электропередачи. По информации губернатора, на местах инцидентов задействованы экстренные службы, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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