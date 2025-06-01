Депутат думы ХМАО Таги-Заде прервал молчание после скандала, вызванного его фразой о мигрантах

Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде извинился за высказывание о ХМАО как об исторической родине узбеков. Он прервал трехдневное молчание и опубликовал пост в соцсетях.
«Мною было высказано предположение о факторах, привлекающих мигрантов в Югру. Хочу подчеркнуть, что это было именно предположение, а не категоричное утверждение. Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть. Богатейшее историческое наследие народов Югры — это общее достояние, которое должно служить объединяющим фактором для всех жителей региона», — написал Таги-Заде.
По его мнению, в высказанном им предположении «может, узбеки возвращаются в Югру на историческую родину» не было «никакого иного подтекста, кроме стремления к объективному анализу ситуации и поиску путей для укрепления единства многонационального населения региона». Таги-Заде заявил, что своим предположением он якобы пытался «разрядить спорную ситуацию» между депутатом Михаилом Селюковым и замом губернатора Всеволодом Кольцовым (парламентарий заявлял о тысячах роженицах-мигрантках, замглавы округа утверждал, что из 603).
Высказывание Таги-Заде о возвращении узбеков на «историческую родину» в Югру ранее вызвало общественный резонанс и критику со стороны федеральных депутатов, в частности Станислава Наумова, который предложил исключить его из парламента ХМАО. Поводом для обсуждения стало заявление Таги-Заде на заседании думы, где он связал миграцию с историческими фигурами ханом Кучумом и династией Шибанидов.
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