«Гнать поганой метлой»: депутат Госдумы требует отставки парламентария из ХМАО за высказывания о мигрантах

Депутат Госдумы Наумов потребовал исключить из заксо ХМАО коммуниста Таги-Заде
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Депутат думы ХМАО предположил, что мигранты якобы могут возвращаться в Югру «на историческую родину»
Депутат думы ХМАО предположил, что мигранты якобы могут возвращаться в Югру «на историческую родину» Фото:
новость из сюжета
Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил исключить югорского экс-коммуниста Халида Таги-Заде из парламента ХМАО. Причиной стало скандальное высказывание последнего о мигрантах-узбеках, которые якобы возвращаются на историческую родину в Югре.

«Гнать его надо поганой метлой! Это вообще проблема коммунистов, почему такие странные персонажи находятся в их рядах. Могу высказаться более вежливо, но не хочу. Я считаю, что нельзя умничать на темы, которые болезненно воспринимаются гражданами нашей страны. Нелегальная миграция — это бич. И попытки подводить под это какие-то научные псевдоисторические доктрины — это политическая тупость», — заявил Наумов.

Дозвониться до Таги-Заде на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства.

На заседании думы ХМАО депутат от КПРФ Халид Таги-Заде ошеломил коллег по парламенту объяснением наплыва гастарбайтеров в регион. Подводя обоснование под этот тезис, он вспомнил сибирского хана Кучума и династию Шибанидов — он предположил, что узбеки могут возвращаться на историческую родину в Югру.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил исключить югорского экс-коммуниста Халида Таги-Заде из парламента ХМАО. Причиной стало скандальное высказывание последнего о мигрантах-узбеках, которые якобы возвращаются на историческую родину в Югре. «Гнать его надо поганой метлой! Это вообще проблема коммунистов, почему такие странные персонажи находятся в их рядах. Могу высказаться более вежливо, но не хочу. Я считаю, что нельзя умничать на темы, которые болезненно воспринимаются гражданами нашей страны. Нелегальная миграция — это бич. И попытки подводить под это какие-то научные псевдоисторические доктрины — это политическая тупость», — заявил Наумов. Дозвониться до Таги-Заде на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства. На заседании думы ХМАО депутат от КПРФ Халид Таги-Заде ошеломил коллег по парламенту объяснением наплыва гастарбайтеров в регион. Подводя обоснование под этот тезис, он вспомнил сибирского хана Кучума и династию Шибанидов — он предположил, что узбеки могут возвращаться на историческую родину в Югру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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