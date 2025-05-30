«Гнать поганой метлой»: депутат Госдумы требует отставки парламентария из ХМАО за высказывания о мигрантах

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов предложил исключить югорского экс-коммуниста Халида Таги-Заде из парламента ХМАО. Причиной стало скандальное высказывание последнего о мигрантах-узбеках, которые якобы возвращаются на историческую родину в Югре.
«Гнать его надо поганой метлой! Это вообще проблема коммунистов, почему такие странные персонажи находятся в их рядах. Могу высказаться более вежливо, но не хочу. Я считаю, что нельзя умничать на темы, которые болезненно воспринимаются гражданами нашей страны. Нелегальная миграция — это бич. И попытки подводить под это какие-то научные псевдоисторические доктрины — это политическая тупость», — заявил Наумов.
Дозвониться до Таги-Заде на момент публикации новости не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства.
На заседании думы ХМАО депутат от КПРФ Халид Таги-Заде ошеломил коллег по парламенту объяснением наплыва гастарбайтеров в регион. Подводя обоснование под этот тезис, он вспомнил сибирского хана Кучума и династию Шибанидов — он предположил, что узбеки могут возвращаться на историческую родину в Югру.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.