Эколог Безруков: челябинские озера покрыты аллергенной пыльцой

Озера Челябинской области безопасны для купания, однако содержащуюся на поверхности воды пыльцу стоит смывать, так как она является сильным аллергеном. Об этом рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Жители Челябинской области с установлением экстремально жаркой погоды спрашивают о состоянии озер: можно ли купаться, не загрязнены ли они канализационными стоками или сбросами с предприятий. Все просто — от жары активно началось цветение деревьев, в частности березы и сосны, отсюда большое количество пыльцы на водной глади», — уточнил Безруков.
Эксперт отметил, что большинство вопросов поступило от жителей Магнитогорска, Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Аргаяшского, Сосновского и Кунашакского районов. Отдыхающие спрашивали про состояние озера Увильды, Банное, Тургояк, Еловое и Кисегач. Безруков подчеркнул, что купаться в челябинских озерах можно, однако не стоит забывать, что пыльца является сильным аллергеном и может вызывать зуд даже не у аллергиков. Поэтому после купания стоит принять душ либо хорошо вытираться полотенцем.
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