01 июня 2025

Эколог Безруков: челябинские озера покрыты аллергенной пыльцой

© Служба новостей «URA.RU»
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Водоемы безопасны, но после купания стоит смыть пыльцу
Водоемы безопасны, но после купания стоит смыть пыльцу Фото:

Озера Челябинской области безопасны для купания, однако содержащуюся на поверхности воды пыльцу стоит смывать, так как она является сильным аллергеном. Об этом рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Жители Челябинской области с установлением экстремально жаркой погоды спрашивают о состоянии озер: можно ли купаться, не загрязнены ли они канализационными стоками или сбросами с предприятий. Все просто — от жары активно началось цветение деревьев, в частности березы и сосны, отсюда большое количество пыльцы на водной глади», — уточнил Безруков.

Эксперт отметил, что большинство вопросов поступило от жителей Магнитогорска, Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Аргаяшского, Сосновского и Кунашакского районов. Отдыхающие спрашивали про состояние озера Увильды, Банное, Тургояк, Еловое и Кисегач. Безруков подчеркнул, что купаться в челябинских озерах можно, однако не стоит забывать, что пыльца является сильным аллергеном и может вызывать зуд даже не у аллергиков. Поэтому после купания стоит принять душ либо хорошо вытираться полотенцем.

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Озера Челябинской области безопасны для купания, однако содержащуюся на поверхности воды пыльцу стоит смывать, так как она является сильным аллергеном. Об этом рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. «Жители Челябинской области с установлением экстремально жаркой погоды спрашивают о состоянии озер: можно ли купаться, не загрязнены ли они канализационными стоками или сбросами с предприятий. Все просто — от жары активно началось цветение деревьев, в частности березы и сосны, отсюда большое количество пыльцы на водной глади», — уточнил Безруков. Эксперт отметил, что большинство вопросов поступило от жителей Магнитогорска, Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Аргаяшского, Сосновского и Кунашакского районов. Отдыхающие спрашивали про состояние озера Увильды, Банное, Тургояк, Еловое и Кисегач. Безруков подчеркнул, что купаться в челябинских озерах можно, однако не стоит забывать, что пыльца является сильным аллергеном и может вызывать зуд даже не у аллергиков. Поэтому после купания стоит принять душ либо хорошо вытираться полотенцем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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