«Ищите на маркетплейсах»: тюменцы раскупили в аптеках все детские спреи от комаров. Скрин

В аптеках Тюмени раскупили детские спреи от комаров
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам тюменцев, комаров в городе в этом году особенно много
По словам тюменцев, комаров в городе в этом году особенно много Фото:

В тюменских аптеках почти не осталось в свободной продаже детских спреев от комаров. Информацию об этом рассказали сами читатели агентства, а подтвердили в точках продаж лекарств.

«В пятницу обошли весь район „Звездного городка“, были и в „Ашане“, и в аптеках „Фармленд“, и в „Пятерочке“ — детских спреев не было нигде. Фармацевты рассказали, что все разобрали, а новые поставки еще не подвезли и посоветовали быстрее заказать на маркетплейсах», — рассказала тюменка Светлана.

Корреспондент агентства обзвонил несколько городских аптек. В аптеке «Реагент» рассказали, что спреи раскупили в обоих филиалах сети. В пункте «Панацея» сообщили, что детские репелленты раскупили за выходные дни. Ближайшая поставка запланирована за 3 июня.

Журналист URA.RU пообщался с заведующей другой тюменской аптекой «ЮниФарм». Она сообщила, что в их пункте также спреи раскуплены. Собеседница агентства также отметила, что и у поставщиков их остался небольшой выбор.

На сервисе «аптека.ру» спреев в наличии также не оказалось. В крупных торговых сетях детские спреи были обнаружены только в двух крупных гипермаркетов.

Спрей сложно найти даже на интернет-сайтах
Спрей сложно найти даже на интернет-сайтах
Фото:

Жители Тюмени жалуются на небывалое количество комаров в городе. По их словам, ходить по улице из-за насекомых невозможно, но и дома тоже не спрятаться, даже за москитной сеткой.

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В тюменских аптеках почти не осталось в свободной продаже детских спреев от комаров. Информацию об этом рассказали сами читатели агентства, а подтвердили в точках продаж лекарств. «В пятницу обошли весь район „Звездного городка“, были и в „Ашане“, и в аптеках „Фармленд“, и в „Пятерочке“ — детских спреев не было нигде. Фармацевты рассказали, что все разобрали, а новые поставки еще не подвезли и посоветовали быстрее заказать на маркетплейсах», — рассказала тюменка Светлана. Корреспондент агентства обзвонил несколько городских аптек. В аптеке «Реагент» рассказали, что спреи раскупили в обоих филиалах сети. В пункте «Панацея» сообщили, что детские репелленты раскупили за выходные дни. Ближайшая поставка запланирована за 3 июня. Журналист URA.RU пообщался с заведующей другой тюменской аптекой «ЮниФарм». Она сообщила, что в их пункте также спреи раскуплены. Собеседница агентства также отметила, что и у поставщиков их остался небольшой выбор. На сервисе «аптека.ру» спреев в наличии также не оказалось. В крупных торговых сетях детские спреи были обнаружены только в двух крупных гипермаркетов. Жители Тюмени жалуются на небывалое количество комаров в городе. По их словам, ходить по улице из-за насекомых невозможно, но и дома тоже не спрятаться, даже за москитной сеткой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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