Судьба скандального коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде решится на внеочередном заседании думы ХМАО. Его предположение о «возвращении узбеков в Югру на историческую родину» вызвало серьезный резонанс на федеральном уровне. По словам источника в политическом истеблишменте региона, комиссия по этике уже рассмотрела его поведение, но результаты рассмотрения в окружном заксобрании засекречены.
«Заседание комиссии по этике уже состоялось. Его решение будет оглашено на внеочередном заседании думы 3 июня. Есть мнение, что Таги-Заде рискует лишиться мандата из-за своих высказываний. По крайней мере, если бы комиссия ограничилась выговором, вне очереди депутатов через 5 дней после заседания вряд ли бы собирали», — сообщают инсайдеры.
Информацию подтвердили несколько источников. Оперативно получить комментарий думы ХМАО не удалось, ответ ожидается.
Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде извинился за высказывание о ХМАО как об исторической родине узбеков. Он прервал трехдневное молчание и опубликовал пост в соцсетях.
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