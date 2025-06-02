Дума ХМАО собирает внеочередное заседание после фразы скандального коммуниста о мигрантах. Инсайд

Депутату Таги-Заде, сравнившемуХМАО с родиной мигрантов, прочат отставку
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Замрпеда комитета по соцразвитию Халида Таги-Заде могут лишить мандата депутата думы ХМАО
Замрпеда комитета по соцразвитию Халида Таги-Заде могут лишить мандата депутата думы ХМАО Фото:
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Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Судьба скандального коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде решится на внеочередном заседании думы ХМАО. Его предположение о «возвращении узбеков в Югру на историческую родину» вызвало серьезный резонанс на федеральном уровне. По словам источника в политическом истеблишменте региона, комиссия по этике уже рассмотрела его поведение, но результаты рассмотрения в окружном заксобрании засекречены.

«Заседание комиссии по этике уже состоялось. Его решение будет оглашено на внеочередном заседании думы 3 июня. Есть мнение, что Таги-Заде рискует лишиться мандата из-за своих высказываний. По крайней мере, если бы комиссия ограничилась выговором, вне очереди депутатов через 5 дней после заседания вряд ли бы собирали», — сообщают инсайдеры.

Информацию подтвердили несколько источников. Оперативно получить комментарий думы ХМАО не удалось, ответ ожидается.

Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде извинился за высказывание о ХМАО как об исторической родине узбеков. Он прервал трехдневное молчание и опубликовал пост в соцсетях.

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Судьба скандального коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде решится на внеочередном заседании думы ХМАО. Его предположение о «возвращении узбеков в Югру на историческую родину» вызвало серьезный резонанс на федеральном уровне. По словам источника в политическом истеблишменте региона, комиссия по этике уже рассмотрела его поведение, но результаты рассмотрения в окружном заксобрании засекречены. «Заседание комиссии по этике уже состоялось. Его решение будет оглашено на внеочередном заседании думы 3 июня. Есть мнение, что Таги-Заде рискует лишиться мандата из-за своих высказываний. По крайней мере, если бы комиссия ограничилась выговором, вне очереди депутатов через 5 дней после заседания вряд ли бы собирали», — сообщают инсайдеры. Информацию подтвердили несколько источников. Оперативно получить комментарий думы ХМАО не удалось, ответ ожидается. Депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде извинился за высказывание о ХМАО как об исторической родине узбеков. Он прервал трехдневное молчание и опубликовал пост в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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