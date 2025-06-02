Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде «публично извинился, испугавшись правовых последствий». Парламентарий оправдался за свое предположение, что мигранты якобы «могут возвращаться в Югру на историческую родину».
«Ставший известным на всю страну депутат думы ХМАО, который лихо заявил, что [Югра] — „исторически исконные земли узбеков“, вдруг извинился. Точнее, он просто испугался наступления правовых последствий», — написал Кабанов в своем telegram-канале. Он назвал заявление Таги-Заде «экстремистским», а «испуг» — обоснованным.
Кабанов назвал поведение депутата «типичным для нео-ОПГ диаспор». Член СПЧ сообщил, что его соратники проводят профессиональную экспертизу нашумевшего высказывания. Его проверяют на предмет фальсификации «истории с целью с целью разжигания межнациональной розни и попытки дестабилизации внутриполитической обстановки». «Подготовленные материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия самых жёстких мер», — подытожил Кабанов.
Высказывание Халида Таги-Заде о Югре как «исторической родине узбеков» прозвучало на заседании думы ХМАО и вызвало широкий общественный резонанс, а также критику федеральных депутатов, включая предложение об исключении его из парламента. Позже депутат в соцсетях принес извинения, подчеркнув, что его слова были лишь предположением и не имели иного подтекста, однако ситуация продолжает оставаться предметом обсуждения и проверки.
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