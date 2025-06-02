Член СПЧ Кабанов сделал заявление после публикации извинений скандального депутата думы ХМАО Таги-Заде

Член СПЧ Кабанов обвинил депутата Таги-Заде в неискренности
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Член СПЧ Кирилл Кабанов не поверил в искренность извинений депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде
Член СПЧ Кирилл Кабанов не поверил в искренность извинений депутата думы ХМАО Халида Таги-Заде Фото:
новость из сюжета
Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде «публично извинился, испугавшись правовых последствий». Парламентарий оправдался за свое предположение, что мигранты якобы «могут возвращаться в Югру на историческую родину».

«Ставший известным на всю страну депутат думы ХМАО, который лихо заявил, что [Югра] — „исторически исконные земли узбеков“, вдруг извинился. Точнее, он просто испугался наступления правовых последствий», — написал Кабанов в своем telegram-канале. Он назвал заявление Таги-Заде «экстремистским», а «испуг» — обоснованным.

Кабанов назвал поведение депутата «типичным для нео-ОПГ диаспор». Член СПЧ сообщил, что его соратники проводят профессиональную экспертизу нашумевшего высказывания. Его проверяют на предмет фальсификации «истории с целью с целью разжигания межнациональной розни и попытки дестабилизации внутриполитической обстановки». «Подготовленные материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия самых жёстких мер», — подытожил Кабанов.

Высказывание Халида Таги-Заде о Югре как «исторической родине узбеков» прозвучало на заседании думы ХМАО и вызвало широкий общественный резонанс, а также критику федеральных депутатов, включая предложение об исключении его из парламента. Позже депутат в соцсетях принес извинения, подчеркнув, что его слова были лишь предположением и не имели иного подтекста, однако ситуация продолжает оставаться предметом обсуждения и проверки.

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что депутат думы ХМАО Халид Таги-Заде «публично извинился, испугавшись правовых последствий». Парламентарий оправдался за свое предположение, что мигранты якобы «могут возвращаться в Югру на историческую родину». «Ставший известным на всю страну депутат думы ХМАО, который лихо заявил, что [Югра] — „исторически исконные земли узбеков“, вдруг извинился. Точнее, он просто испугался наступления правовых последствий», — написал Кабанов в своем telegram-канале. Он назвал заявление Таги-Заде «экстремистским», а «испуг» — обоснованным. Кабанов назвал поведение депутата «типичным для нео-ОПГ диаспор». Член СПЧ сообщил, что его соратники проводят профессиональную экспертизу нашумевшего высказывания. Его проверяют на предмет фальсификации «истории с целью с целью разжигания межнациональной розни и попытки дестабилизации внутриполитической обстановки». «Подготовленные материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия самых жёстких мер», — подытожил Кабанов. Высказывание Халида Таги-Заде о Югре как «исторической родине узбеков» прозвучало на заседании думы ХМАО и вызвало широкий общественный резонанс, а также критику федеральных депутатов, включая предложение об исключении его из парламента. Позже депутат в соцсетях принес извинения, подчеркнув, что его слова были лишь предположением и не имели иного подтекста, однако ситуация продолжает оставаться предметом обсуждения и проверки.
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