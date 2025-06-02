Россия потребовала от Киева признания новых регионов и Крыма

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Россия требует международное признание Крыма
Россия требует международное признание Крыма Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия требует международного признания Крыма, Донбасса и южных регионов как частей РФ. Такое требование выдвинуло РФ Украине в меморандуме.

«Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — передает ТАСС информацию из документа. Меморандум также настаивает на полном выводе украинских военных формирований с этих территорий.

Россия также требует прекращения иностранных военных поставок и разведывательной поддержки Украины как условия для остановки боевых действий. Данное положение содержится во втором разделе меморандума,

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Россия требует международного признания Крыма, Донбасса и южных регионов как частей РФ. Такое требование выдвинуло РФ Украине в меморандуме. «Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», — передает ТАСС информацию из документа. Меморандум также настаивает на полном выводе украинских военных формирований с этих территорий. Россия также требует прекращения иностранных военных поставок и разведывательной поддержки Украины как условия для остановки боевых действий. Данное положение содержится во втором разделе меморандума,
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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