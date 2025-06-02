Балицкий: из-за обстрелов ВСУ в Запорожской области отсутствует электроэнергия

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в северо-западной части Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование, что привело к полному отключению электроэнергии во всем регионе. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале.
«В результате очередных обстрелов ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. В настоящий момент отсутствует электроснабжение на всей территории региона. Министерству энергетики поручено в кратчайшие сроки подготовить резервные источники электроэнергии», — сообщил Балицкий.
Он также отметил, что все объекты здравоохранения были оперативно переведены на резервные источники электроснабжения для обеспечения непрерывной работы медицинских учреждений. На месте происшествия проводится серия оперативных совещаний с участием специалистов энергетических служб и представителей местных властей для оценки ущерба и организации восстановительных работ.
Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями по ситуации через официальные источники. Министр энергетики Запорожской области получил поручение в сжатые сроки разработать и внедрить дополнительные меры по обеспечению резервного снабжения электроэнергией до полного восстановления основной инфраструктуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.