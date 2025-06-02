02 июня 2025

Балицкий: из-за обстрелов ВСУ в Запорожской области отсутствует электроэнергия

© Служба новостей «URA.RU»
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Отсутствует электроэнергия на всей территории региона
Отсутствует электроэнергия на всей территории региона Фото:
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В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в северо-западной части Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование, что привело к полному отключению электроэнергии во всем регионе. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале.

«В результате очередных обстрелов ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. В настоящий момент отсутствует электроснабжение на всей территории региона. Министерству энергетики поручено в кратчайшие сроки подготовить резервные источники электроэнергии», — сообщил Балицкий.

Он также отметил, что все объекты здравоохранения были оперативно переведены на резервные источники электроснабжения для обеспечения непрерывной работы медицинских учреждений. На месте происшествия проводится серия оперативных совещаний с участием специалистов энергетических служб и представителей местных властей для оценки ущерба и организации восстановительных работ.

Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями по ситуации через официальные источники. Министр энергетики Запорожской области получил поручение в сжатые сроки разработать и внедрить дополнительные меры по обеспечению резервного снабжения электроэнергией до полного восстановления основной инфраструктуры.

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В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в северо-западной части Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование, что привело к полному отключению электроэнергии во всем регионе. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем официальном telegram-канале. «В результате очередных обстрелов ВСУ повреждено высоковольтное оборудование на севере Запорожской области. В настоящий момент отсутствует электроснабжение на всей территории региона. Министерству энергетики поручено в кратчайшие сроки подготовить резервные источники электроэнергии», — сообщил Балицкий. Он также отметил, что все объекты здравоохранения были оперативно переведены на резервные источники электроснабжения для обеспечения непрерывной работы медицинских учреждений. На месте происшествия проводится серия оперативных совещаний с участием специалистов энергетических служб и представителей местных властей для оценки ущерба и организации восстановительных работ. Власти региона призвали жителей сохранять спокойствие и следить за обновлениями по ситуации через официальные источники. Министр энергетики Запорожской области получил поручение в сжатые сроки разработать и внедрить дополнительные меры по обеспечению резервного снабжения электроэнергией до полного восстановления основной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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