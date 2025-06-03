Треть мигрантов завалила экзамен по русскому языку

Каждый третий иностранный гражданин не сдает экзамен по русскому языку с первого раза, а около половины из тех, кто провалил тест при первой попытке, не справляются с ним и при повторных сдачах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен [по русскому языку] с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию об этом публикует ТАСС. Также отмечается, что этот показатель остается аналогичным тому, что был установлен в мае 2024 года.
Ранее стало известно, что в России предложили освободить от экзаменов некоторых мигрантов. Это коснется лишь тех иностранных граждан, кто прибыл в РФ по правительственной квоте. Поскольку они имеют право находиться на территории России сроком до одного года. Основная часть таких работников прибывает в Россию по визам, преимущественно из Китая, Индии, Туркменистана и Турции.
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