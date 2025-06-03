Треть мигрантов завалила экзамен по русскому языку

Минобрнауки: треть мигрантов не сдает экзамен по русскому языку с первого раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Треть мигрантов не справляются со сдачей экзамена по русскому языку
Треть мигрантов не справляются со сдачей экзамена по русскому языку Фото:

Каждый третий иностранный гражданин не сдает экзамен по русскому языку с первого раза, а около половины из тех, кто провалил тест при первой попытке, не справляются с ним и при повторных сдачах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен [по русскому языку] с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию об этом публикует ТАСС. Также отмечается, что этот показатель остается аналогичным тому, что был установлен в мае 2024 года.

Ранее стало известно, что в России предложили освободить от экзаменов некоторых мигрантов. Это коснется лишь тех иностранных граждан, кто прибыл в РФ по правительственной квоте. Поскольку они имеют право находиться на территории России сроком до одного года. Основная часть таких работников прибывает в Россию по визам, преимущественно из Китая, Индии, Туркменистана и Турции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каждый третий иностранный гражданин не сдает экзамен по русскому языку с первого раза, а около половины из тех, кто провалил тест при первой попытке, не справляются с ним и при повторных сдачах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. «Установлено, что в среднем 30% иностранных граждан не сдают экзамен [по русскому языку] с первой попытки. До половины из них не сдают экзамен и с последующих попыток», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию об этом публикует ТАСС. Также отмечается, что этот показатель остается аналогичным тому, что был установлен в мае 2024 года. Ранее стало известно, что в России предложили освободить от экзаменов некоторых мигрантов. Это коснется лишь тех иностранных граждан, кто прибыл в РФ по правительственной квоте. Поскольку они имеют право находиться на территории России сроком до одного года. Основная часть таких работников прибывает в Россию по визам, преимущественно из Китая, Индии, Туркменистана и Турции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...