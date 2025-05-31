В России предложили освободить от экзаменов некоторых мигрантов

Кабмин России представил в Госудуму законопроект, предусматривающий освобождение иностранных граждан, прибывающих в РФ по правительственной квоте, от обязательного прохождения экзамена по русскому языку. Проект закона размещен в базе законопроектной деятельности палаты парламента РФ.
«От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 181 настоящего Федерального закона», — говорится в тексте проекта. Его цитирует РИА новости.
Согласно пояснительной записке, иностранные граждане, трудоустроенные на основании разрешений, выданных по установленной квоте, имеют право находиться на территории России сроком до одного года. Их пребывание ограничено местами работы — объектами и предприятиями, в которых они заняты. Основная часть таких работников прибывает в Россию по визам, преимущественно из Китая, Индии, Туркменистана и Турции.
Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту указывается, что предлагаемые изменения дадут возможность снизить временные затраты на привлечение необходимых специалистов из числа иностранных граждан. Это, в свою очередь, позволит более эффективно обеспечивать потребности российской экономики, включая выполнение масштабных инвестиционных проектов.
Ранее в России были ужесточены требования к мигрантам и их детям: с 1 апреля 2024 года дети иностранцев, не владеющие русским языком, не могут быть зачислены в школы, а образовательные учреждения штрафуют за прием детей родителей из реестра контролируемых лиц. Также действует реестр лиц, утративших основания для пребывания в стране, что ограничивает их доступ к ряду государственных услуг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.