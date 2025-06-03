Axios: сторонники Трампа осудили теракт ВСУ в России

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Многие сторонники Трампа традиционно скептически относятся к поддержке Украины
Многие сторонники Трампа традиционно скептически относятся к поддержке Украины Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Сторонники движения MAGA (Make America Great Again), поддерживающие Дональда Трампа, резко осудили атаку на российские аэродромы, произошедшую 1 июня. По их мнению, действия Киева направлены на втягивание США в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает портал Axios.

«Атака была преднамеренно организована, чтобы втянуть Америку в Третью мировую войну», — пишет Axios мнение американского блогера Рогана О 'Хэндли. Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл заявил, что Вашингтон должен дистанцироваться от подобных инцидентов и прекратить любую поддержку, которая может способствовать ударам по российским стратегическим объектам.

Часть сторонников Трампа высказала опасения, что удары по российской территории увеличивают риск прямого столкновения между НАТО и Россией. По их словам, США должны избегать участия в планировании подобных операций и не допускать вовлечения в конфликт. Как отмечает Axios, многие сторонники Трампа традиционно скептически относятся к поддержке Украины, рассматривая Владимира Зеленского как «марионетку глобалистов», а саму Украину — как «очаг коррупции». В течение последних лет эта часть американского общества последовательно выступала против военной помощи Киеву и осуждала украинские удары по территории России.

По данным Минобороны РФ, 1 июня были совершены атаки с использованием FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате нападения несколько единиц авиатехники загорелись, но возгорания были оперативно ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданских не зафиксировано, некоторые участники атаки задержаны.

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Сторонники движения MAGA (Make America Great Again), поддерживающие Дональда Трампа, резко осудили атаку на российские аэродромы, произошедшую 1 июня. По их мнению, действия Киева направлены на втягивание США в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает портал Axios. «Атака была преднамеренно организована, чтобы втянуть Америку в Третью мировую войну», — пишет Axios мнение американского блогера Рогана О 'Хэндли. Бывший советник министра обороны США Дэн Колдуэлл заявил, что Вашингтон должен дистанцироваться от подобных инцидентов и прекратить любую поддержку, которая может способствовать ударам по российским стратегическим объектам. Часть сторонников Трампа высказала опасения, что удары по российской территории увеличивают риск прямого столкновения между НАТО и Россией. По их словам, США должны избегать участия в планировании подобных операций и не допускать вовлечения в конфликт. Как отмечает Axios, многие сторонники Трампа традиционно скептически относятся к поддержке Украины, рассматривая Владимира Зеленского как «марионетку глобалистов», а саму Украину — как «очаг коррупции». В течение последних лет эта часть американского общества последовательно выступала против военной помощи Киеву и осуждала украинские удары по территории России. По данным Минобороны РФ, 1 июня были совершены атаки с использованием FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В результате нападения несколько единиц авиатехники загорелись, но возгорания были оперативно ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданских не зафиксировано, некоторые участники атаки задержаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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