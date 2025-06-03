Песков объяснил, зачем опубликовали текст российского меморандума

Текст российского меморандума по Украине, состоящий из трех разделов, не был представлен прессе до начала второго раунда переговоров в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что вся информация, представленная в документе, носит закрытый характер. В первую очередь меморандум был представлен украинской стороне. Однако после представитель российской делегации принял решение о публикации меморандума.
«Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, состоялось обсуждение. Это решение нашей переговорной группы. До этого никаких утечек не было», — рассказал пресс-секретарь президента во время конференц-колла с журналистами.
Текст российского меморандума по Украине был представлен Киеву к моменту второго раунда переговоров в Стамбуле. В документе были изложены ключевые условия мира и взаимоотношений стран после его заключения. Полная версия этого документа оказалась в распоряжении российских СМИ.
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