Песков объяснил, зачем опубликовали текст российского меморандума

Песков: российский меморандум в закрытом режиме был передан украинской стороне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Текст российского меморандума был представлен украинской стороне, подчеркнул Песков
Текст российского меморандума был представлен украинской стороне, подчеркнул Песков Фото:

Текст российского меморандума по Украине, состоящий из трех разделов, не был представлен прессе до начала второго раунда переговоров в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что вся информация, представленная в документе, носит закрытый характер. В первую очередь меморандум был представлен украинской стороне. Однако после представитель российской делегации принял решение о публикации меморандума. 

«Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, состоялось обсуждение. Это решение нашей переговорной группы. До этого никаких утечек не было», — рассказал пресс-секретарь президента во время конференц-колла с журналистами. 

Текст российского меморандума по Украине был представлен Киеву к моменту второго раунда переговоров в Стамбуле. В документе были изложены ключевые условия мира и взаимоотношений стран после его заключения. Полная версия этого документа оказалась в распоряжении российских СМИ. 

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Текст российского меморандума по Украине, состоящий из трех разделов, не был представлен прессе до начала второго раунда переговоров в Стамбуле. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил это тем, что вся информация, представленная в документе, носит закрытый характер. В первую очередь меморандум был представлен украинской стороне. Однако после представитель российской делегации принял решение о публикации меморандума.  «Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, состоялось обсуждение. Это решение нашей переговорной группы. До этого никаких утечек не было», — рассказал пресс-секретарь президента во время конференц-колла с журналистами.  Текст российского меморандума по Украине был представлен Киеву к моменту второго раунда переговоров в Стамбуле. В документе были изложены ключевые условия мира и взаимоотношений стран после его заключения. Полная версия этого документа оказалась в распоряжении российских СМИ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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