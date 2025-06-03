В ХМАО затоплены почти 300 дач и вертолетная площадка из-за паводка

В ХМАО сохраняется сложная паводковая ситуация. По данным департамента региональной безопасности на 3 июня, в регионе частично затоплены 273 приусадебных участка, четыре жилых дома, один дачный дом, семь участков автодорог и вертолетная площадка в поселке Белогорье Ханты-Мансийского района.
«В Лангепасе, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Саранпауле введен режим повышенной готовности в целях реагирования на возможные ЧС, вызванные повышением уровня паводковых вод в реках Обь, Ватинский Еган, Ляпин и протоке Мега. На сегодняшний день в Югре под водой остаются 273 земельных участка, включая дачи, четыре жилых дома и одна вертолетная площадка», — сообщил департамент региональной безопасности ХМАО на официальном сайте.
Наиболее заметный рост уровня воды в реках зафиксирован в Березовском районе. В Саранпауле уровень воды в реке Ляпин за сутки вырос на 39 сантиметров (до 1143 см), дополнительно затоплены 10 участков и два жилых дома. В деревне Хурумпауль уровень воды не изменился, остаются подтопленными один участок и один дом.
Также растет уровень воды на Оби у Белогорья Ханты-Мансийского района — за сутки плюс четыре сантиметра (до 1107 см).В Нижневартовске река поднялась на сантиметр (до 932 см). Между тем в Мегионе наблюдается отступление воды: освободились от подтопления пять участков и два СНТ.
Ранее агентство сообщало, что в Югре подтоплено 242 территории, две дороги, ведущие в дачные кооперативы и один дом. Большего всего от паводка страдают Нижневартовск и Мегион.
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