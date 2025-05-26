26 мая 2025

МЧС раскрыло число затопленных дачных участков из-за паводка в ХМАО

В ХМАО из-за паводка затоплено 242 дачных участка
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего от паводка пострадали дачные кооперативы в Нижневартовске и Мегионе
Больше всего от паводка пострадали дачные кооперативы в Нижневартовске и Мегионе Фото:

В Югре из-за неблагоприятной гидрологической обстановки уходят под воду садовые участки. Подтоплено 242 территории, две дороги, ведущие в дачные кооперативы и один дом.

Большего всего от паводка страдают Нижневартовск и Мегион. «Подтоплено 95 приусадебных участков, зафиксировано два перелива автодороги в Нижневартовске. В Мегионе в районе реки Ватинский Еган подтоплено 82 приусадебных участка», — следует из сообщения управления МЧС по ХМАО.

В Лангепасе вода зашла на 47 приусадебных участков в двух СОНТ, в Нижневартовском районе пострадали 15 участков и один дом. В Салыме подтопило три приусадебных участка.

При этом за сутки в Мегионе и Лангепасе вода не поднималась. В районе Салыма уровень воды упал на 4 сантиметра, а в Нижневартовске и Нижневартовском районе вода ушла на один сантиметр.

Несмотря на улучшение обстановки, власти Нижневартовска, например, продолжают противопаводковые мероприятия. В районе дачных кооперативов выставлены круглосуточные посты на случай чрезвычайных ситуаций. «Службу несут спасатели управления по делам ГО и ЧС, а также пожарные», — сообщил директор нижневартовского управления по делам Го и ЧС Вадим Татаренков.

Также в городе подготовлен пункт временного размещения в школе № 34. В 19 СОНТов направлено свыше одной тысячи кубометров песка для отсыпки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в районе Палиевских дач водитель грузовика съехал с дороги и ушел под воду. Видео с происшествием разместили местные паблики.

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В Югре из-за неблагоприятной гидрологической обстановки уходят под воду садовые участки. Подтоплено 242 территории, две дороги, ведущие в дачные кооперативы и один дом. Большего всего от паводка страдают Нижневартовск и Мегион. «Подтоплено 95 приусадебных участков, зафиксировано два перелива автодороги в Нижневартовске. В Мегионе в районе реки Ватинский Еган подтоплено 82 приусадебных участка», — следует из сообщения управления МЧС по ХМАО. В Лангепасе вода зашла на 47 приусадебных участков в двух СОНТ, в Нижневартовском районе пострадали 15 участков и один дом. В Салыме подтопило три приусадебных участка. При этом за сутки в Мегионе и Лангепасе вода не поднималась. В районе Салыма уровень воды упал на 4 сантиметра, а в Нижневартовске и Нижневартовском районе вода ушла на один сантиметр. Несмотря на улучшение обстановки, власти Нижневартовска, например, продолжают противопаводковые мероприятия. В районе дачных кооперативов выставлены круглосуточные посты на случай чрезвычайных ситуаций. «Службу несут спасатели управления по делам ГО и ЧС, а также пожарные», — сообщил директор нижневартовского управления по делам Го и ЧС Вадим Татаренков. Также в городе подготовлен пункт временного размещения в школе № 34. В 19 СОНТов направлено свыше одной тысячи кубометров песка для отсыпки. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в районе Палиевских дач водитель грузовика съехал с дороги и ушел под воду. Видео с происшествием разместили местные паблики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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