В челябинском эфире заработало православное радио

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В Челябинске началось вещание православного радио
В Челябинске началось вещание православного радио Фото:

В эфире Челябинска появилась радиостанция «Вера», рассказывающая о православии. Как URA.RU сообщила продюсер регионального вещания Алена Рыпова, радиостанция дает современный взгляд на историю и традиции православия.

«„Вера“ несет православные ценности. При этом эфир в основном ориентирован на тех, кто находится на пороге храма и еще только задумался войти. На волнах много программ культурологического характера, звучит музыка», — заявила Рыпова.

Собеседница URA.RU добавила, что радиостанция на частоте 88,4FM рассказывает о милосердии, поддерживая интерес к традициям православной церкви. В июне у станции появятся слушатели не только в Челябинске и окрестностях, но также и в других регионах страны. К сети добавляются Нижний Новгород, Абакан, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Аудитория сети прирастет более чем на 4,5 млн потенциальных слушателей.

В Челябинской области радио с 2019 года вещает в Златоусте и Миассе. В редакции производятся собственные программы, рассчитанные на местную аудиторию.

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В эфире Челябинска появилась радиостанция «Вера», рассказывающая о православии. Как URA.RU сообщила продюсер регионального вещания Алена Рыпова, радиостанция дает современный взгляд на историю и традиции православия. «„Вера“ несет православные ценности. При этом эфир в основном ориентирован на тех, кто находится на пороге храма и еще только задумался войти. На волнах много программ культурологического характера, звучит музыка», — заявила Рыпова. Собеседница URA.RU добавила, что радиостанция на частоте 88,4FM рассказывает о милосердии, поддерживая интерес к традициям православной церкви. В июне у станции появятся слушатели не только в Челябинске и окрестностях, но также и в других регионах страны. К сети добавляются Нижний Новгород, Абакан, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Аудитория сети прирастет более чем на 4,5 млн потенциальных слушателей. В Челябинской области радио с 2019 года вещает в Златоусте и Миассе. В редакции производятся собственные программы, рассчитанные на местную аудиторию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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