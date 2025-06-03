В челябинском эфире заработало православное радио

В эфире Челябинска появилась радиостанция «Вера», рассказывающая о православии. Как URA.RU сообщила продюсер регионального вещания Алена Рыпова, радиостанция дает современный взгляд на историю и традиции православия.
«„Вера“ несет православные ценности. При этом эфир в основном ориентирован на тех, кто находится на пороге храма и еще только задумался войти. На волнах много программ культурологического характера, звучит музыка», — заявила Рыпова.
Собеседница URA.RU добавила, что радиостанция на частоте 88,4FM рассказывает о милосердии, поддерживая интерес к традициям православной церкви. В июне у станции появятся слушатели не только в Челябинске и окрестностях, но также и в других регионах страны. К сети добавляются Нижний Новгород, Абакан, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Аудитория сети прирастет более чем на 4,5 млн потенциальных слушателей.
В Челябинской области радио с 2019 года вещает в Златоусте и Миассе. В редакции производятся собственные программы, рассчитанные на местную аудиторию.
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