Reuters: Британия собирается поставить Украине 100 тысяч беспилотников

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В Британии заявили, что беспилотники кардинально изменили способы ведения конфликтов
В Британии заявили, что беспилотники кардинально изменили способы ведения конфликтов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания передаст Украине 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в британском правительстве.

«В среду Великобритания пообещала поставить Украине 100 000 беспилотников к концу текущего финансового года в апреле 2026 года», — пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства. В материале сказано, что это в десять раз больше прежних объемов поставок. Все дело в том, что с появлением беспилотников существенно изменились способы ведения конфликтов.

На реализацию инициативы будет выделено 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов). Поставка дронов осуществляется в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Великобритания на протяжении последних лет активно поддерживает Украину в военной сфере: ранее Лондон финансировал строительство военно-морских баз, передавал катера и машины-амфибии, а также поставлял противокорабельные ракеты. После начала спецоперации помощь усилилась. Новая инициатива с поставкой беспилотников продолжает эту линию поддержки.

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Великобритания передаст Украине 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в британском правительстве. «В среду Великобритания пообещала поставить Украине 100 000 беспилотников к концу текущего финансового года в апреле 2026 года», — пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства. В материале сказано, что это в десять раз больше прежних объемов поставок. Все дело в том, что с появлением беспилотников существенно изменились способы ведения конфликтов. На реализацию инициативы будет выделено 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов). Поставка дронов осуществляется в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов. Великобритания на протяжении последних лет активно поддерживает Украину в военной сфере: ранее Лондон финансировал строительство военно-морских баз, передавал катера и машины-амфибии, а также поставлял противокорабельные ракеты. После начала спецоперации помощь усилилась. Новая инициатива с поставкой беспилотников продолжает эту линию поддержки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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