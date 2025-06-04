Reuters: Британия собирается поставить Украине 100 тысяч беспилотников

Великобритания передаст Украине 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в британском правительстве.
«В среду Великобритания пообещала поставить Украине 100 000 беспилотников к концу текущего финансового года в апреле 2026 года», — пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства. В материале сказано, что это в десять раз больше прежних объемов поставок. Все дело в том, что с появлением беспилотников существенно изменились способы ведения конфликтов.
На реализацию инициативы будет выделено 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов). Поставка дронов осуществляется в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Великобритания на протяжении последних лет активно поддерживает Украину в военной сфере: ранее Лондон финансировал строительство военно-морских баз, передавал катера и машины-амфибии, а также поставлял противокорабельные ракеты. После начала спецоперации помощь усилилась. Новая инициатива с поставкой беспилотников продолжает эту линию поддержки.
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