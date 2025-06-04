Не похитили, а задержали: Чечня отрицает похищение бизнесмена Щепихина

Чечня прокомментировала ситуацию с бизнесменом Щепихиным
Чеченские власти официально заявили, что предприниматель Арег Щепихин был задержан правоохранительными органами региона. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев.
«Преступник Арег Щепихин, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов», — написал Дудаев в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что стражи правопорядка взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.
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