Львова-Белова заявила, что Россия не похищала украинских детей

Российская сторона не причастна к похищению украинских детей и не удерживает их на своей территории. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Мы никого не удерживаем, мы работаем в каждой ситуации. Похищала у кого? Когда называются цифры в тысячи детей (якобы похищенных Россией, — прим. URA.RU), значит, на Украине должны быть тысячи плачущих мам. Я не видела ни одной», — сказала Львова-Белова, ее слова передает РИА Новости. Она также добавила, что при наличии родителей или родственников дети передаются им, и все обвинения в адрес России являются безосновательными.
Львова-Белова уточнила, что большинство украинских детей, оказавшихся в РФ из-за конфликта, проживают с бабушками, дедушками или одним из родителей. По ее словам, в ходе переговоров с украинской стороной Россия получила список из 339 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и потеряли связь с родителями. Российские власти намерены отработать каждое обращение, чтобы восстановить контакт между детьми и их семьями.
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