Депутаты челябинского заксобрания обсудили безопасность школьников на дорогах

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Для школьников онлайн проводят уроки безопасности движения
Для школьников онлайн проводят уроки безопасности движения Фото:

На заседании временной комиссии по мониторингу автодорожной деятельности в Челябинской области депутаты заксобрания региона обсудили безопасность детей на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания.

Об актуальной ситуации и о планах работы по партпроекту «Единой России» «Безопасные дороги» доложил депутат заксобрания, куратор проекта Евгений Субачев. Также он сообщил о реализации программы «Дом-школа-дом» по сокращению числа опасных участков дорог вблизи школ и детсадов.

«Дом-школа-дом» — это один из наших основных приоритетов. Важное направление проекта — развитие инфраструктуры, способствующей безопасному и комфортному передвижению не только автотранспорта, но и пешеходов. Проект включает в себя работу с детьми и родителями по повышению знаний о безопасности дорожного движения. Особенно это актуально сейчас, во время летних каникул», — подчеркнул Субачев.

По словам Субачева, в соцсети «ВКонтакте» проводятся видеоуроки по безопасности дорожного движения в соцсети «ВКонтакте». Начиная с прошлого года уроки посетили более 90 тысяч учащихся.

Также в ходе заседания депутаты обсудили с представителями областных министерств, мэрии Челябинска и Госавтоинспекции вопросы содержания улично-дорожной сети и качества строительных дорожных работ. Прогресс в этих вопросах должен снизить уровень аварийности на дорогах.

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На заседании временной комиссии по мониторингу автодорожной деятельности в Челябинской области депутаты заксобрания региона обсудили безопасность детей на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе заксобрания. Об актуальной ситуации и о планах работы по партпроекту «Единой России» «Безопасные дороги» доложил депутат заксобрания, куратор проекта Евгений Субачев. Также он сообщил о реализации программы «Дом-школа-дом» по сокращению числа опасных участков дорог вблизи школ и детсадов. «Дом-школа-дом» — это один из наших основных приоритетов. Важное направление проекта — развитие инфраструктуры, способствующей безопасному и комфортному передвижению не только автотранспорта, но и пешеходов. Проект включает в себя работу с детьми и родителями по повышению знаний о безопасности дорожного движения. Особенно это актуально сейчас, во время летних каникул», — подчеркнул Субачев. По словам Субачева, в соцсети «ВКонтакте» проводятся видеоуроки по безопасности дорожного движения в соцсети «ВКонтакте». Начиная с прошлого года уроки посетили более 90 тысяч учащихся. Также в ходе заседания депутаты обсудили с представителями областных министерств, мэрии Челябинска и Госавтоинспекции вопросы содержания улично-дорожной сети и качества строительных дорожных работ. Прогресс в этих вопросах должен снизить уровень аварийности на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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