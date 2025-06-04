Алаудинов сказал, что сделал бы с захваченным блогером Щепихиным

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов выступил с жестким заявлением, в котором заявил, что потянулся бы к пистолету при встрече с задержанным блогером-предпринимателем Арегом Щепихиным. Соответствующее видео он опубликовал в своем telegram-канале.
«Если бы я его (Щепихина) встретил, моя бы рука потянулась к пистолету», — сказал Алаудинов в опубликованном видео. Он также выразил недовольство бездействием российских правоохранительных органов в отношении высказываний, направленных против мусульман и чеченского народа.
Поводом для выступления стали слова Арега Щепихина, которого Алаудинов обвинил в разжигании ненависти и оскорблении чеченцев. По словам военного, Щепихин якобы призывал к свержению власти и распространял ксенофобские высказывания в адрес мусульман и евреев. Алаудинов подчеркнул, что такие действия недопустимы и должны пресекаться на государственном уровне. Он выразил возмущение тем, что расследованием подобных дел должны заниматься представители чеченского народа, а не российские силовые структуры. Если бы подобные высказывания прозвучали из уст чеченца, то уголовное дело было бы заведено незамедлительно, а в обществе началась бы бурная реакция.
Военный также прокомментировал высказывания схиигумена Гавриила, который ранее заявил, что мусульмане в Москве могут представлять угрозу во время праздников. Алаудинов назвал подобные заявления оскорбительными для 30 миллионов коренных мусульман России и выразил недоумение отсутствием реакции со стороны правоохранительных органов. По мнению Алаудинова, в России существует практика двойных стандартов при рассмотрении дел, связанных с межнациональной рознью. Он подчеркнул, что в случаях, когда подозреваемыми являются представители национальных меньшинств, правоохранительные органы действуют более жестко и оперативно.
Алаудинов заявил, что чеченский народ не намерен молчать в ответ на оскорбления и всегда будет отстаивать свои права. Он подчеркнул важность равного отношения ко всем гражданам России, независимо от их национальности и вероисповедания. Военный отметил, что после резонансных высказываний не было заведено ни одного уголовного дела, а также не прозвучало публичных извинений в адрес мусульман. Он выразил надежду, что в будущем подобные инциденты будут получать адекватную правовую оценку.
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