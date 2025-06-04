Путин запросил у Мединского доклад по переговорам в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров
Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин поручил помощнику главы государства Владимиру Мединскому представить доклад о ходе и итогах переговоров российской делегации в Стамбуле. Об этом стало известно на совещании с членами правительства.

Путин запросил доклад о результатах переговоров с украинской делегацией, которые прошли 2 июня. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин поручил помощнику главы государства Владимиру Мединскому представить доклад о ходе и итогах переговоров российской делегации в Стамбуле. Об этом стало известно на совещании с членами правительства. Путин запросил доклад о результатах переговоров с украинской делегацией, которые прошли 2 июня. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...