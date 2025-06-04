Путин запросил у Мединского доклад по переговорам в Стамбуле

Путин попросил Мединского доложить о результатах переговоров
новость из сюжетаМирные переговоры между Россией и Украиной
Президент России Владимир Путин поручил помощнику главы государства Владимиру Мединскому представить доклад о ходе и итогах переговоров российской делегации в Стамбуле. Об этом стало известно на совещании с членами правительства.
Путин запросил доклад о результатах переговоров с украинской делегацией, которые прошли 2 июня. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
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