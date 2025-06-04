Россия назвала даты обмена пленными с Украиной

Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский во время доклада главе России Владимиру Путину о ходе переговоров в Стамбуле. Обмен военнопленными планируется провести по схеме «1200 на 1200».
«Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня... Обмен пленными пройдет в формате „1200 на 1200“», — заявил Мединский. Трансляция совещания шла на телеканале «Россия 24».
В ходе этого заседания президент РФ Владимир Путин поручил помощнику главы государства Владимиру Мединскому подготовить доклад, посвященный процессу и результатам переговоров российской делегации, состоявшихся в Стамбуле. Глава государства затребовал подробную информацию об итогах встречи с украинской стороной, которая прошла 2 июня.
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