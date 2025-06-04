Bloomberg: ЕК собирается представить новые меры отказа от российских энергоносителей

Еврокомиссия может уже 17 июня объявить о мерах по введению запрета на импорт российского газа, а также о дополнительных ограничениях на поставки нефти и урана из России. Об этом сообщает одно из международных информагентств со ссылкой на собственные источники.
«Еврокомиссия 17 июня, вероятно, обнародует меры по введению нулевой импортной квоты на российский газ», — пишет Bloomberg. По данным издания, в проекте также предусматривается внедрение механизмов для постепенного сокращения импорта российской нефти, а также введение ограничений на заключение новых соглашений о поставках урана и других ядерных материалов.
В мае Еврокомиссия предложила ввести полный запрет на поставки российского газа в государства Евросоюза. Инициатива предполагает прекращение импорта российского газа как по трубопроводам, так и в виде сжиженного природного газа (СПГ). Запрет должен вступить в силу до конца 2027 года, пишет RT.
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