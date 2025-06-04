04 июня 2025

Нидерланды дадут Киеву 400 млн евро и сотни кораблей с системами вооружений

© Служба новостей «URA.RU»
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Нидерланды хотят передать Киеву оружие для акваторий
Нидерланды хотят передать Киеву оружие для акваторий Фото:

Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро для укрепления морской безопасности страны. Об этом 4 июня сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. По его словам, решение принято накануне совещания министров обороны стран НАТО, которое состоится 5 июня в Брюсселе.

«Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», — заявил Брекелманс, сообщает агентство Reuters. Он уточнил, что данный пакет рассчитан на поддержку военно-морских сил Украины и направлен на повышение их возможностей в условиях сохраняющихся угроз в Черном море.

Согласно заявлению министра, помощь включает передачу более 100 кораблей различного назначения, среди которых патрульные суда и транспортные лодки. Также в состав пакета войдут более 50 морских беспилотников, системы вооружения, оборудование для наблюдения, запасные части и средства технической поддержки. Кроме того, предусмотрено обучение украинских военнослужащих работе с новой техникой и вооружением..

Ранее страны Запада уже оказывали военную поддержку Украине: Великобритания пообещала поставить 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года и выделила средства на строительство военно-морских баз, передачу катеров и противокорабельных ракет. Новые инициативы, в том числе пакет помощи от Нидерландов, направлены на усиление возможностей Украины в условиях продолжающихся боевых действий в Черном море.

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Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро для укрепления морской безопасности страны. Об этом 4 июня сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс. По его словам, решение принято накануне совещания министров обороны стран НАТО, которое состоится 5 июня в Брюсселе. «Я объявляю о новом пакете помощи на 400 млн евро для обеспечения морской безопасности Украины», — заявил Брекелманс, сообщает агентство Reuters. Он уточнил, что данный пакет рассчитан на поддержку военно-морских сил Украины и направлен на повышение их возможностей в условиях сохраняющихся угроз в Черном море. Согласно заявлению министра, помощь включает передачу более 100 кораблей различного назначения, среди которых патрульные суда и транспортные лодки. Также в состав пакета войдут более 50 морских беспилотников, системы вооружения, оборудование для наблюдения, запасные части и средства технической поддержки. Кроме того, предусмотрено обучение украинских военнослужащих работе с новой техникой и вооружением.. Ранее страны Запада уже оказывали военную поддержку Украине: Великобритания пообещала поставить 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года и выделила средства на строительство военно-морских баз, передачу катеров и противокорабельных ракет. Новые инициативы, в том числе пакет помощи от Нидерландов, направлены на усиление возможностей Украины в условиях продолжающихся боевых действий в Черном море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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