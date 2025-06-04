04 июня 2025

В ХМАО паводок приблизился к пику

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса вода в реках за минувшие сутки не поднялась
В районе Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса вода в реках за минувшие сутки не поднялась

В Югре в большинстве муниципалитетов подъем воды в реках остановился. В некоторых водоемах уровень падает, сообщает МЧС по ХМАО.

«В районе Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса вода в реках за минувшие сутки не поднялась», — следует из сообщения на сайте ведомства. В Салыме уровень воды упал на пять сантиметров, в Саранпауль и Хурумпауле — на 11 сантиметров.

При этом Белогорье и Лемпино Обь поднялась на один сантиметр. Всего в регионе подтоплено 277 садовых участка. В некоторых местах фиксируются переливы на дорогах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Саранпауле введен режим повышенной готовности. Делается это в целях реагирования на возможные ЧС.

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В Югре в большинстве муниципалитетов подъем воды в реках остановился. В некоторых водоемах уровень падает, сообщает МЧС по ХМАО. «В районе Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса вода в реках за минувшие сутки не поднялась», — следует из сообщения на сайте ведомства. В Салыме уровень воды упал на пять сантиметров, в Саранпауль и Хурумпауле — на 11 сантиметров. При этом Белогорье и Лемпино Обь поднялась на один сантиметр. Всего в регионе подтоплено 277 садовых участка. В некоторых местах фиксируются переливы на дорогах. Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Саранпауле введен режим повышенной готовности. Делается это в целях реагирования на возможные ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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