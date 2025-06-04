В Югре в большинстве муниципалитетов подъем воды в реках остановился. В некоторых водоемах уровень падает, сообщает МЧС по ХМАО.
«В районе Нижневартовска, Мегиона, Лангепаса вода в реках за минувшие сутки не поднялась», — следует из сообщения на сайте ведомства. В Салыме уровень воды упал на пять сантиметров, в Саранпауль и Хурумпауле — на 11 сантиметров.
При этом Белогорье и Лемпино Обь поднялась на один сантиметр. Всего в регионе подтоплено 277 садовых участка. В некоторых местах фиксируются переливы на дорогах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лангепасе, Нижневартовске, Нижневартовском районе, Мегионе и Саранпауле введен режим повышенной готовности. Делается это в целях реагирования на возможные ЧС.
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