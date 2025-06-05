Бывший начальник ГАИ Челябинска Гайде и бизнесмен Варданян остались в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Гайде (на фото) и Ромик Варданян остались в СИЗО до 15 июля
Александр Гайде (на фото) и Ромик Варданян остались в СИЗО до 15 июля Фото:

Бывший начальник ГАИ Челябинска (до недавнего времени занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области») Александр Гайде, обвиняемый в превышении полномочий и получении взяток, остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. Предполагаемый взяткодатель в лице бизнесмена Ромика Варданяна также не смог оспорить наложенные ограничения.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов Гайде и Варданяна. Постановления Тракторозаводского райсуда Челябинска от 15 мая, которыми им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, оставлены без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Новость по теме
ФСБ задержала бывшего начальника ГАИ Челябинска Гайде и бизнесмена Варданяна

Гайде и Варданяна задержали в середине марта сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону. Первого обвинили в превышении полномочий и получении взяток, другого — в даче взяток.

Предварительно, Гайде получал от Варданяна деньги и иные имущественные блага (получил в подарок два автомобиля). Только по одному из выявленных эпизодов силовик получил от коммерсанта взятку более 1 млн рублей. За это, как считает следствие, он закрывал глаза на нарушения законодательства при эксплуатации автомобильного грузового транспорта фирмой Варданяна.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший начальник ГАИ Челябинска (до недавнего времени занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области») Александр Гайде, обвиняемый в превышении полномочий и получении взяток, остался в СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. Предполагаемый взяткодатель в лице бизнесмена Ромика Варданяна также не смог оспорить наложенные ограничения. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов Гайде и Варданяна. Постановления Тракторозаводского райсуда Челябинска от 15 мая, которыми им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, оставлены без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Гайде и Варданяна задержали в середине марта сотрудниками регионального управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону. Первого обвинили в превышении полномочий и получении взяток, другого — в даче взяток. Предварительно, Гайде получал от Варданяна деньги и иные имущественные блага (получил в подарок два автомобиля). Только по одному из выявленных эпизодов силовик получил от коммерсанта взятку более 1 млн рублей. За это, как считает следствие, он закрывал глаза на нарушения законодательства при эксплуатации автомобильного грузового транспорта фирмой Варданяна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...