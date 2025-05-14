ФСБ задержали бывшего начальника ГАИ Челябинска Гайде и бизнесмена Варданяна

В Челябинске сотрудники УФСБ задержали начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области», бывшего руководителя отдела ГАИ УМВД России по, полковника внутренней службы Гайде и учредителя ООО «Капиталстрой» Варданяна. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
«Начальник ФКУ подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки). Учредитель ООО „Капиталстрой“ — в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК России (дача взятки)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В период 2018-2023 годов Гайде получил от Варданяна взятку более одного миллиона рублей за общее покровительство деятельности его организации в сфере дорожного хозяйства. Речь идет о непринятии мер административного реагирования при нарушении законодательства при эксплуатации автомобильного грузового транспорта. Следственные мероприятия продолжаются.
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