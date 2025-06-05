«Это дикость»: Союз журналистов отреагировал на приход силовиков с кувалдой в редакцию URA.RU

Обыски в редакции URA.RU, которые проводились силовиками, пришедшими с кувалдой и ломом, — дикость. Так на произошедшее отреагировал глава секретариата Союза журналистов РФ Денис Токарский.
«Насколько нам известно, журналистам пытаются предъявить, что они получали информацию от своих источников в силовых структурах. Такие источники есть у любого уважающего себя СМИ. Почему нужно для этого с кувалдой приходить в редакцию, демонстративно совершать такие силовые акции, нам непонятно», — сказал Токарский РБК.
Союз журналистов выразил готовность помочь агентству. В союзе отметили, что будут внимательно следить за происходящим, чтобы «полицейские вели себя разумно, а не так, как сегодня».
Обыски в главной редакции URA.RU в Екатеринбург прошли в 10 часов утра по местному времени. В редакцию ворвались силовики в масках с кувалдами и ломом. Были задержаны глава свердловской редакции агентства Денис Аллаяров, а также журналист его редакции, специализирующийся на новостях криминала, Сергей Бодров. Комментируя произошедшее, Аллаяров рассказывал, что силовики, проводя обыски в его квартире, заламывали ему руки, чтобы разблокировать телефон. Подробнее о произошедшем — в трансляции URA.RU.
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