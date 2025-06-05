Первые результаты ЕГЭ появились на Госуслугах

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Первые результаты ЕГЭ — уже на Госуслугах
Первые результаты ЕГЭ — уже на Госуслугах Фото:

С 5 июня 2025 года на портале Госуслуг доступны результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии. Проверить баллы можно в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Об этом сообщает Минцифры. 

«Первые результаты ЕГЭ — уже на Госуслугах! С 5 июня можно посмотреть свои баллы по истории, литературе и химии», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства. В среднем результаты публикуются через 10 дней после экзамена, но в некоторых случаях обработка бланков может занять до 14 дней.

Результаты появляются на портале на следующий день после завершения проверки. Также на Госуслугах доступны результаты ЕГЭ за последние пять лет. В 2024 году сервисом воспользовались более трех млн раз.

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С 5 июня 2025 года на портале Госуслуг доступны результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии. Проверить баллы можно в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Об этом сообщает Минцифры.  «Первые результаты ЕГЭ — уже на Госуслугах! С 5 июня можно посмотреть свои баллы по истории, литературе и химии», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства. В среднем результаты публикуются через 10 дней после экзамена, но в некоторых случаях обработка бланков может занять до 14 дней. Результаты появляются на портале на следующий день после завершения проверки. Также на Госуслугах доступны результаты ЕГЭ за последние пять лет. В 2024 году сервисом воспользовались более трех млн раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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