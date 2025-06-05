Первые результаты ЕГЭ появились на Госуслугах

С 5 июня 2025 года на портале Госуслуг доступны результаты ЕГЭ по истории, литературе и химии. Проверить баллы можно в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Об этом сообщает Минцифры.
«Первые результаты ЕГЭ — уже на Госуслугах! С 5 июня можно посмотреть свои баллы по истории, литературе и химии», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства. В среднем результаты публикуются через 10 дней после экзамена, но в некоторых случаях обработка бланков может занять до 14 дней.
Результаты появляются на портале на следующий день после завершения проверки. Также на Госуслугах доступны результаты ЕГЭ за последние пять лет. В 2024 году сервисом воспользовались более трех млн раз.
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