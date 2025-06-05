Алаудинов раскрыл, почему ВС РФ не освобождают крупные города

Алаудинов: ВС РФ не берут крупные города из-за определенной стратегии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Алаудинова, российские бойцы стараются брать врага в клещи
По словам Алаудинова, российские бойцы стараются брать врага в клещи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации на Украине появились новые методы ведения боевых действий, которые исключают штурм больших городов, чтобы избежать ненужные потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов.

"Изначально все были настроены на то, что российские бойцы должны были штурмовать каждый город. Но у нас нет той армии, которая была, скажем, у Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий — нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов", — заявил сказал Алаудинов в опубликованном видео в своем telegram-канале. 

Алаудинов отметил, что сегодня надо не в лоб штурмовать города и населенные пункты, а "обжимать каждый гарнизон". И когда враг потеряет боеспособность и возможность логистический перевозок — он будет "вынужден бросить позиции и уйти".

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявлял, что НАТО более полугода готовило ВСУ к «сверхоперации» в Курской области. По его словам, российские войска нанесли противнику решающее поражение, лишив ВСУ и их западных союзников шансов на восстановление утраченных позиций.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время проведения спецоперации на Украине появились новые методы ведения боевых действий, которые исключают штурм больших городов, чтобы избежать ненужные потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов. "Изначально все были настроены на то, что российские бойцы должны были штурмовать каждый город. Но у нас нет той армии, которая была, скажем, у Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Сама ситуация, формы и методы ведения боевых действий уже полностью поменялись и диктуют нам новую стратегию ведения боевых действий — нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов", — заявил сказал Алаудинов в опубликованном видео в своем telegram-канале.  Алаудинов отметил, что сегодня надо не в лоб штурмовать города и населенные пункты, а "обжимать каждый гарнизон". И когда враг потеряет боеспособность и возможность логистический перевозок — он будет "вынужден бросить позиции и уйти". Ранее командир спецназа «Ахмат» заявлял, что НАТО более полугода готовило ВСУ к «сверхоперации» в Курской области. По его словам, российские войска нанесли противнику решающее поражение, лишив ВСУ и их западных союзников шансов на восстановление утраченных позиций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...